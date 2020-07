După câteva zile de relaxare în Halkidiki, femeia, care fusese testată la graniță, a fost informată că are COVID-19. Românca a primit vestea de la autorităților sanitare din Grecia. Femeia a fost sfătuită să se întoarcă de urgență în România.

Revenită în țară, aceasta a efectuat un nou test de coronavirus. Rezultatul a fost negativ, informează Mediafax.

Uluită și revoltată, femeia și-a spus povestea pe internet, într-o scrisoare intitulată „Dulce şi amar de Grecia”.

„Prima mea vacanţă în Grecia Au fost câteva zile minunate, în care m-am simţit fericită, m-am bronzat, am râs cu familia şi prietenii care ne însoţeau, m-am plimbat cu bicicleta, am mâncat numai bunătăţi şi mi-a rămas gândul şi acum la o porţie de midii în sos de roşii (eu nu mănânc defel midii şi alte fructe de mare, însă acest fel de mâncare l-am adorat de la prima furculiţă furată din farfuria prietenei mele). Am savurat fiecare rază de soare şi m-am bucurat de fiecare picătură de apă de mare curată”, a rememorat românca.

Femeia a dezvăluit că fericirea a durat mai puțin de o săptămână: „În data de 16 iulie însă, adică la 6 zile de la sosire, primesc un telefon cu număr de Atena, la ora 12 si 4 minute trecute fix (cum ar zice Caragiale). Nu râdeţi, ce urmează e cumva de plâns. La capătul celălalt al firului, o voce de tinerică.

Hello, do you speak English?

Aaa, a little bit (zic eu bâlbâindu-mă, la dracu, mă gândesc, toată vacanţa am fugit de a-mi comanda singură de mâncare, căci eu nu vorbesc engleza defel, mai ales că am un accent rusesc).

Ok, where are you from?

I’m from Romania.

When you arrive in Greece?

aa, arrive, 10 July in the evening, 8 o’clock.

When you want to leave?

On Monday (tocmai stabilisem că prelungim vacanţa cu încă 3 nopţi şi trebuia să plecăm pe 20 iulie în loc de 17)

Ok, next Monday, how old are you?

Aa, mean… my age? Aa, thirty nine. But, tell me please, who are you? (venise vremea să pun şi eu întrebări)

Im from Health Organisation of Greece, and you are positive on Covid!

Fac o pauză şi zic: I don’t think so.

Hahaha (se aude la celălalt capăt al firului, acel râs îmi răsună şi acum în urechi, un râs ironic)! Și continuă: where are you now?

I’m in Olympiada.

Ok, Olympiada – Halkidiki?

Yes.

Ok, which hotel?

A………. xx A……….? A………. xx , moment în care convorbirea s-a întrerupt brusc, am auzit un ton de ocupat şi am rămas cu informaţia ca am Covid, dar nu mi s-a transmis şi ce să fac… am încercat să contactez acel număr, dar nu răspundea nimeni”.

În țară, femeia s-a retestat, iar după ce a aflat că nu este infectată cu noul coronavirus, a încercat să ia legătură cu autoritățile din Grecia, care au tratat-o cu indiferență: „Încă din data de 17.07 am început sa trimit mail-uri către acea organizaţie a sănătăţii din Grecia, prin care mi-am expus povestea și am cerut sa mi se trimită pe mail rezultatul testului meu efectuat în vama de la Promachonas. Niciun răspuns. Când am primit rezultatul testului efectuat în 17.07, în România, am ataşat si acest rezultat mail-urilor către ei. Niciun răspuns. Încă aştept în speranţa ca voi primi un răspuns de la ei…”.

„Pe 21.07.2020 aflu că pe o pagină de Facebook li se transmite localnicilor din Olympiada că posibilul caz e de fapt negativ. Asta la nici o oră după ce am transmis rezultatul meu din România către proprietara hotelului din Grecia”, a mai povestit românca.

„Eu, turist român aflat în Grecia, prima mea vacanță aici, ruinată de un om, sau poate mai mulţi, incapabili de a-și termina procedura, incapabili de a recunoaşte că au greşit… Vreau să văd acel rezultat al testului făcut în vamă. Cer prea mult? Eu încă nu pot dormi liniştită. Aș vrea să îi privesc în ochi și să îi întreb dacă ei dorm liniştiţi acum că m-am dovedit a fi negativă…”, a spus, revoltată, românca.

