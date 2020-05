De Viorel Tudorache,

”Suntem în carantină din 9 mai, la un popas din Zalău. Sunt condiții foarte bune, dar noi suntem stresați și ne dor toate după coșmarul trăit în Germania. Nu vrem să mai auzim de Germania.

Și-au bătut joc de noi. Am fost tratați ca niște sclavi”, și-au început povestea cei doi sălăjeni, părinții a trei copii. Doi băieți, de 17 ani și 9 ani, și o fată, de 15 ani. ”Pentru ei muncim. Avem niște copii foarte buni”, se mândresc Marius și Maria, negustori de obiecte de cristal pe Transfăgărășan.

“Neamțul a vrut să mă provoace, să-l lovesc, ca să mă aresteze poliția”

Marius Rezmives a povestit incidentul în urma căruia unul dintre managerii fermei l-a bruscat și i-a smuls telefonul din mână, în timp ce-l filma când el și soția îi cereau să respecte contractul.

”Neamțul a încercat să mă provoace ca să-l lovesc și să cheme poliția, să mă aresteze. Mi-am păstrat însă calmul. După ce mi-a luat telefonul, a vrut să șteargă înregistrarea, dar l-am luat pe sus și mi-am recuperat mobilul. Un român, ajutor de-al neamțului, mi-a zis că abia aștepta să-l lovesc”, a explicat Marius Rezmives.

“Au muncit 16 zile și ne-a dat 1.240 de euro la amândoi”

Cei doi au plecat cu avionul din Cluj-Napoca, pe 17 aprilie, pentru trei luni la cules de sparanghel, cu speranța că se vor întoarce în România cu câteva mii de euro în portofel. Mană cerească, mai ales în această perioadă critică provocată de pandemia de coronavirus. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din Germania, iar familia Rezmives s-a întors în țară după trei săptămâni, cu mașina unui prieten. Cu 1.240 de euro, mult mai puțin decât se așteptau și decât pretind ei că ar fi meritat pentru munca prestată.

Mii de sezonieri români înfruntă pandemia de coronavirus la cules de sparanghel

”Pentru 16 zile, în care am muncit de ne-au ieșit ochii, soției i-au dat 480 de euro, iar mie 760 de euro, deși eu aveam de luat 1.800 de euro. Patronii germani nu au respectat contractul. Nu ne-au plătit cu 9,35 de euro pe oră așa cum scrie în contract, ci la acord, 77 de cenți per kilogram. Au zis că nu sunt mulțumiți de noi. Pentru cele trei mese pe zi am plătit fiecare câte 16,50 de euro și nici măcar nu era bună. M-am stricat rău de tot la stomac. Iar pentru cele 16 zile de cazare ne-au oprit 117 euro”, acuză Marius Rezmives.

Bărbatul spune că s-a ales și cu probleme de sănătate: ”Am lucrat în hală, iar din cauza cizmelor și a soluției folosite pentru sparanghel am făcut niște răni urâte la picioare. Am și răcit rău. N-am avut o zi liberă”.



Marius Rezmives s-a întors din Germania cu răni la picioare

Maria: “Lucram 12 ore pe câmp. Făceam zilnic 80 de kilometri mersul piticului”

Maria a lucrat cinci zile pe câmp, la cules de sparanghel, dar nu a rezistat și a cerut să fie mutată în hală. ”Ne trezeam dimineața la 5.30, la 5:45 era plecarea spre câmp. Mergeam vreo oră cu autobuzul spre Munchen. La 7.00 eram pe câmp și munceam până la 7 seara. La 20.30 ajungeam la camere. N-am mai putut să muncesc pe câmp. Nu vedeai capătul rândurilor, atât de lungi erau. Vreo doi kilometri. Făceam zilnic 80 de kilometri mersul piticului. Nu mai pot de picioare și de dureri de coloană”, povestește femeia.

Maria abia aștepta pauza: ”Până la 12.00 n-aveam voie să ne oprim. În mod normal, pauza era de o oră, dar nu ne lăsa decât 30 de minute să ne odihnim. Parcă eram pe planție de sclavi. Strigau la noi, ca la animale, să ne mișcăm mai repede”.

Femeia a mai avut o problemă în câmp, toaleta: ”WC-ul era într-o mașină ecologică. Foarte, foarte murdară. Mi-era scârbă să intru. Decât să merg la WC, am preferat să mă abțin. Ajungeam acasă cu burta balonată”.

Românii erau mai răi decât străinii. Ăia care sunt mai vechi fac legea. Maria Rezmives:

“Un polonez mi-a zis: Taie-ți degetul dacă te doare, și muncește”

Maria a avut viață grea și în hală, unde a sortat sparanghelul timp de 11 zile. ”Mi-am infectat degetele acolo, pentru că mănușile pe care mi le dădeau erau subțiri și se rupeau după o jumătate de oră, iar altele nu-mi mai dădeau. Un șef polonez îmi zicea: ”Colojeanca, taie-ți degetul dacă te doare, și muncește!”. Când a venit controlul, au dat banda de sortare încet, să vadă inspectorii că se muncește relaxat, iar după ce au plecat, au dat-o din nou repede, de era foarte greu să ții ritmul”, a mai spus Maria.

Așa arată mâinile Mariei Rezmives după 16 zile de muncă la sparanghel în Germania

