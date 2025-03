Ședința care a declanșat furia pe TikTok

Pe 28 noiembrie anul trecut, între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, a avut loc şedința CSAT, la finalul căreia s-a stabilit că „au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influența corectitudinea procesului electoral”, iar „un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe platforma TikTok”. Ulterior, pe data de 6 decembrie, în urma acestor informații, CCR avea să anuleze alegerile prezidențiale.

La 18.30, după o oră şi jumătate de la comunicatul CSAT, Alex P., un bărbat de 53 de ani din Bucureşti, a intrat live pe TikTok şi a acuzat procurorii, a îndemnat oamenii la violență și ură împotriva anumitor politicieni şi a unor jurnaliști.

Videoclipul lui Alex P., pe care apar două etichete text („Au reușit să mă enerveze toți criminalii puterii de 35 de ani psd pnl usr pmp etc” și „Este ultima noastră șansă să scăpăm de ăștia!”), are o durată de 9 minute și 59 de secunde.

„Vom umple pușcăriile și cimitirele cu voi! V-am pregătit niște garsonerii cu ușa-n tavan!”

Discursul lui Alex P. a fost transcris în Hotărârea Judecătoriei Sectorului 3. Nu-l vom reda integral, din cauza limbajului folosit şi a atacurilor la persoană, dar vă prezentăm câteva pasaje relevante:

● „Dragilor, așa de tare m-au enervat ăștia, criminalii puterii de 35 de ani, încât dacă aș avea un trancan (revolver – n.r.) în mână, nu aș ezita să îi trimit pe toți la dracu sau la judecata divină, după caz”.

● „(…) Făi, te blestem! Te blestemăm să nu mai apuci Crăciunul. (Nume de politicieni – n.r.), voi trebuie să fiți împușcați pentru tot ce ați comis în țara asta în 35 de ani”.

● „Băi jurnaliștilor de c…, criminali împuțiți, nu veți scăpa de blestemele noastre. Vă blestemăm să vă uscați pe picioare până la Crăciun”.

● „Și vă blestemăm pe toți să crăpați în chinuri, să vă uscați pe picioare. Dar mai întâi o să începem cu ceva elegant, să dea Dumnezeu să vă dea bube în c… și mâini scurte, să n-aveți cu ce vă scărpina!”

● „De câte ori deschid televizorul, dau numai de criminali în serie. De la P.S.D., P.N.L., U.S.R., servicii, Ciolanis, CSAT, consiliul suprem de distrugere a țării, CCR… Băi, nu uitați că de furia noastră nu veți scăpa. Băi, de furia noastră nu veți scăpa. De fiecare dată când veți desconsidera voturile noastre, de orice fel ar fi… pentru fiecare astfel de faptă, noi v-am pregătit câte o funie”.

● „Și ăștia de la (numele unui post de televiziune – n.r.). Băi, acolo sunteți numai criminali în serie și să nu uitați că furia noastră vă va termina, vom veni peste voi, vă vom devasta sediul și vă vom da foc! Ți-ai dracu să fiți de criminali împuțiți”.

● „Și dacă o să iasă, că veți moșmondi voi voturile, noi vă condamnăm la moarte… nu doar socioeconomică, la moarte pur și simplu! Știți de ce? Că v-am pregătit niște garsonerii (garsoniere – n.r.) cu ușa-n tavan! Vă blestemăm pe toți să muriți în chinuri groaznice, până la Crăciun”.

● „Pe Diana (Şoşoacă – n.r.) au reușit să o asasineze politic. Au încercat ei să-l asasineze și pe Călin Georgescu, pentru că pe Călin Georgescu îl vom vota masiv 10 milioane de români în țară și străinătate. Și dacă nu va ieși, vom da cu ăștia de pământ la propriu, vom umple pușcăriile și cimitirele cu voi! Nu vă jucați cu noi, noi suntem mulți și ne-a ajuns răbdarea până peste cap! Și când nu vom mai avea ce pierde, venim peste voi, criminalilor și vă vom termina!”.

Cum a aflat Poliţia de postarea de pe TikTok a bărbatului

Live-ul lui Alex P. a devenit rapid viral pe TikTok şi a adunat, în 24 de ore, 31.686 de vizionări, 2.590 de aprecieri, 365 de comentarii și 340 de redirecționări.

Printre sutele de comentarii, există şi mesajele unora ce fac apologia violenței: „tineri (sic!) de acum nu se descurca cu arme, dar eu de abia astept”; „revolta va fi inevitabila, pregatiti va…”; „am fost unul din cei mai buni țintasi radiotelegrafist specialist (…) Chiar dacă am o vârstă și acum montez și demontez AKM 47 legat la ochi. MA OFER VOLUNTAR DACA ESTE CAZUL”.

În Poliția Română există, în cadrul Unității Centrale de Analiză a Informaţiilor, un serviciu care „efectuează activităţi de căutare specializată, validare şi analiză a informaţiilor, utilizând sursele deschise”. Mesajul lui Alex P. a intrat în vizorul poliţiştilor de la acest serviciu după 23 de ore de la postarea lui pe TikTok. Mai departe, a fost trimisă o adresă către Secția de Poliție din Bucureşti pe raza căreia domicilia bărbatul.

Iar a doua zi, pe 30 noiembrie anul trecut, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 l-a plasat pe Alex P. sub control judiciar, impunându-i, printre alte obligații, „să nu mai încarce (să publice, posteze) conţinut (fotografii, înregistrări etc.) pe platforma TikTok”.

Bărbatul a fost acuzat de săvârşirea infracţiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, faptă pedepsită prin lege cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Apărarea inculpatului: „După ce am făcut acea postare, m-am calmat”

În ancheta ce a urmat, Alex B. a invocat mai întâi dreptul la tăcere. Apoi, pe 13 decembrie, el a mărturisit că regretă că a făcut acel videoclip, susţinând că nu și-a dat seama de gravitatea celor afirmate şi că se afla „într-o stare emoțională puternic afectată, cauzată de știrile alarmiste de pe la mai toate televiziunile, mai exact subiectele despre război, precum și cele despre alegerile parlamentare și prezidențiale”.

„M-am enervat foarte tare în acea perioadă, deoarece eram de câteva zile într-o tensiune ridicată, căci de 35 de ani, de câte ori se apropie luna decembrie, îmi amintesc de evenimentele din decembrie 1989, când eram militar în termen şi am fost scos la alarma de război, ceea ce mi-a accelerat și tensiunea cu alegerile”, a precizat Alex P., în apărarea sa.

„Acel videoclip a fost ca o descărcare nervoasă”, a explicat el, „iar după ce am făcut acea postare, m-am calmat și am rămas în casă. Regret blestemele și amenințările. Eu, de fapt, nu am avut nicio intenție să omor pe nimeni și nici nu am vrut să instig pe cineva să facă asta. Nu sunt mândru de postarea mea și arăt că m-am căit, ca un bun creștin ce sunt, şi nu o să mai repet astfel de fapte de acum încolo”.

Amenda de 6.000 de lei poate fi plătită și în rate, timp de 2 ani

Pe 18 decembrie anul trecut, procurorii au încheiat cu Alex P. un acord de recunoaştere a vinovăţiei, iar pedeapsa stabilită a fost o amendă penală de 6.000 de lei (200 de zile-amendă, înmulţite cu suma de 30 de lei, aferentă unei zile-amendă).

După trei luni, pe 14 martie anul acesta, Judecătoria Sectorului 3 a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei, anunțându-l pe Alex P. că „poate solicita eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o perioadă ce nu poate depăşi 2 ani”.

În plus, bărbatul a fost obligat să plătească statului 700 de lei – cheltuieli judiciare, la Parchet şi în instanță.

În prezent, Alex P. postează în continuare pe TikTok, unde e live de luni până vineri, „după 18.30 h”.

Libertatea de exprimare nu e una absolută

Potrivit art.10 din Convenția europeană a drepturilor omului, „orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere”.

Dar „exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă anumitor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și pentru prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.”

Într-un ghid publicat de CEDO se arată că, „potrivit Curții, pentru a stabili dacă anumite afirmații, în ansamblu, pot fi încadrate ca incitare la violență, este necesar să se acorde atenție termenilor folosiți, contextului în care are loc publicarea acestora (de ex., un context politic sau social tensionat) și impactului potențial al discursului”.

Constituția României garantează libertatea de exprimare, dar mai prevede şi că ea „nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”. De asemenea, „sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri”.

