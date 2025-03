În octombrie 2024, Brent Dmitruk, care se autointitulează un predictor de cutremure, le-a spus urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că un seism va avea loc în curând în vestul extrem al Californiei, la sud de orașul de coastă Eureka. Două luni mai târziu, un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a lovit regiunea, declanșând o avertizare de tsunami pentru milioane de oameni, relatează BBC.

Predicția sa i-a adus o creștere a popularității, iar mulți au început să-l urmărească pentru alte prognoze.„Pentru cei care resping ceea ce fac, cum pot explica această coincidență? Este nevoie de abilități serioase pentru a anticipa unde vor avea loc cutremurele”, a declarat Dmitruk în ajunul Anului Nou.

Cu toate acestea, oamenii de știință susțin că predicția cutremurelor este imposibilă. Lucy Jones, un seismolog cu peste 30 de ani de experiență la US Geological Survey (USGS) și autoarea cărții The Big Ones, spune că de-a lungul timpului au existat numeroase persoane care au încercat să găsească un model pentru a anticipa „cel mare” – termen care variază în funcție de regiune.

„Nevoia umană de a găsi un model în fața unui pericol este extrem de puternică, un răspuns firesc la frică. Dar acest lucru nu conferă capacitatea de a prezice”, a explicat Jones pentru BBC.

Recomandări Rapoartele secrete ale CIA despre armele sonice experimentate de sovietici. „Tunul” de zgomot folosit în timpul ultimului miting al lui Ceaușescu

O regiune seismică activă

USGS raportează că în fiecare an au loc aproximativ 100.000 de cutremure resimțite la nivel global, motiv pentru care dorința oamenilor de a avea un avertisment este de înțeles.

Zona Eureka, unde a avut loc cutremurul din decembrie, este una dintre cele mai active din punct de vedere seismic din SUA, având peste 700 de cutremure doar în ultimul an.

Acest lucru se datorează faptului că aici se întâlnesc trei plăci tectonice, într-o zonă cunoscută sub numele de Tripla Joncțiune Mendocino. Mișcarea acestora generează tensiune, iar eliberarea bruscă a acesteia duce la cutremure.

Jones afirmă că a „ghici” un cutremur în această zonă nu este dificil, deși un seism de magnitudine 7 este rar. Începând cu 1900, doar 11 astfel de cutremure au fost înregistrate aici, cinci dintre ele fiind în aceeași regiune.

De ce nu pot fi prezise cutremurele?

Deși Dmitruk a nimerit predicția, Jones subliniază că este foarte puțin probabil ca vreodată să putem prezice cutremurele cu exactitate. „Procesele care duc la producerea unui cutremur sunt complexe și dinamice”, explică ea.

Jones compară acest fenomen cu ruperea unei bucăți de hârtie: odată ce începe să se rupă, procesul continuă dacă nu este oprit de un factor extern, cum ar fi umezeala. Magnitudinea unui cutremur se formează în timpul evenimentului, iar acest lucru face imposibilă predicția precisă.

Recomandări Donald Trump recunoaște că au loc negocieri privind „împărțirea” Ucrainei: „Problema este discutată chiar acum”

USGS confirmă că deși poate estima probabilitatea unui cutremur într-o anumită zonă pe parcursul a câțiva ani, nu poate indica o dată exactă.

Cu toate acestea, înregistrările geologice arată că seismul are o anumită regularitate. Zona de subducție Cascadia declanșează mega-tsunami la fiecare 300-500 de ani, iar falia San Andreas produce cutremure majore la fiecare 200-300 de ani.

Specialiștii spun că un seism de proporții se poate întâmpla oricând în oricare dintre aceste regiuni.

Coincidență sau predicție reală?

Jones susține că de-a lungul carierei sale, a primit mii de „predicții” de cutremure, inclusiv prin fax în anii 90. „Când primești câte o predicție în fiecare săptămână, cineva tot va avea dreptate la un moment dat. Dar de obicei, apoi încearcă să prezică alte 10 cutremure și niciunul nu se adeverește”, a spus Jones.

Acest lucru pare să fie cazul și cu Dmitruk, care nu are studii științifice. De-a lungul timpului, el a susținut că un cutremur catastrofal va lovi sud-vestul Alaska, Japonia sau insulele din apropierea Noii Zeelande, cu un impact atât de mare încât ar putea perturba comerțul global.

Totuși, previziunile sale continuă să se schimbe – la un moment dat, a afirmat că seismul va avea loc înainte sau după învestirea lui Donald Trump, iar mai târziu, că sigur va avea loc înainte de 2030.

Recomandări Moartea misterioasă a unui polițist criminalist. Bogdan Deftu a fost găsit într-o baltă de sânge, la capătul peronului din gara Câmpina

USGS explică faptul că o predicție utilă trebuie să conțină trei elemente esențiale: data și ora cutremurului, locația exactă și magnitudinea. Predicțiile lui Dmitruk nu îndeplinesc aceste criterii.

„Distribuțiile aleatorii pot părea că urmează un model. Vedem constelații în stele, dar asta nu înseamnă că ele au fost plasate acolo intenționat. Frica de cutremure îi face pe oameni să caute explicații”, spune Jones.

Cum să te pregătești pentru un cutremur

Deși cutremurele nu pot fi prezise, există modalități de a te pregăti. În fiecare an, în a treia joi din octombrie, milioane de americani participă la The Great ShakeOut, cel mai mare exercițiu de cutremur din lume.

Evenimentul, inițiat de Centrul de Cutremure din California de Sud, include practici precum Drop, Cover and Hold On – îngenuncherea, protejarea sub un obiect solid și menținerea poziției timp de un minut.

Dacă oamenii sunt în aer liber, sunt sfătuiți să se îndepărteze de copaci, clădiri sau linii electrice. Cei aflați în apropierea oceanului exersează evacuarea spre un teren mai înalt pentru a se proteja de un posibil tsunami.

Un alt instrument vital este ShakeAlert, un sistem de avertizare gestionat de USGS, care detectează undele de presiune ale unui cutremur și trimite notificări pe telefoane mobile. Deși nu poate prezice cutremurele pe termen lung, oferă câteva secunde de avertizare, timp suficient pentru a salva vieți.

Așadar, deși oamenii speră să afle din timp când va avea loc cutremurul cel mare, experții subliniază că pregătirea și prevenția sunt singurele măsuri sigure pe care le putem lua.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Bulevardul Iuliu Maniu din București va fi complet transformat. Modificările anunțate de Ciprian Ciucu și cum va arăta bulevardul

Urmărește-ne pe Google News