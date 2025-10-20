„În cadrul discuțiilor, părțile au analizat oportunitățile de consolidare a colaborării, cu un accent special pe prevenirea și combaterea criminalității organizate, domeniu de interes major pentru ambele state. Oficialii au evidențiat necesitatea dezvoltării unor mecanisme operative și eficiente de cooperare, care să permită schimburi rapide și sigure de informații, precum și organizarea unor vizite tehnice la nivelul structurilor specializate, pentru o mai bună coordonare a eforturilor comune”, a transmis MAI.

De asemenea, s-a mai discutat despre importanța unui cadru legal pentru cooperarea în siguranța publică și schimbul de bune practici.

„Este important să dezvoltăm mecanisme eficiente de cooperare și să stabilim canale sigure și rapide de comunicare pentru valorificarea întregului potențial de colaborare, inclusiv pe aspectele operaționale ale activităților desfășurate de cele două ministere”, a explicat Despescu.

