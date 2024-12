„Pe deplin în Schengen – acolo unde vă este locul”, a scris Ursula von der Leyen, joi, într-o postare pe X, imediat după anunțul aderării României la Schengen terestru.

Fully in Schengen - where you belong. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 12, 2024

Și șefa PE a transmis felicitări României după anunțul aderării.

„Este gata. E hotărât. Este meritat. România și Bulgaria vor adera pe deplin la Schengen la 1 ianuarie 2025. Felicitări oamenilor din ambele țări care au muncit din greu și îndelung pentru acest lucru. Un Schengen mai puternic înseamnă o Europă mai sigură și mai unită”, a scris și Roberta Metsola pe X.

Its done. Its decided. Its deserved.



Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025.



Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this.



A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether 🇪🇺🇷🇴🇧🇬 pic.twitter.com/lcgMFCWK69 — Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2024 Miniștrii de Interne ai Uniunii Europene au votat, joi, aderarea completă a României și Bulgariei la spațiul Schengen, de la 1 ianuarie 2025, după ce Austria și Olanda au renunțat la vetoul pe care l-au menținut în ultimii doi ani.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News