„Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, prin Dispecerul Energetic Național, a implementat deja măsuri preventive la nivelul operării sistemului și al gestionării Rețelei Electrice de Transport. Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme”, scrie în comunicat.

Prețul crește după ce apune soarele

România a atins în ultimele zile un nivel record al producției de energie solară, depășind 3.000 MW. În timpul analizat, producția s-a menținut între 2.800 și 2.900 MW, contribuind semnificativ la acoperirea consumului de energie. În cursul zilei de luni, energia produsă de centralele fotovoltaice a reprezentat aproximativ 40% din producția totală de electricitate, a relatat Curs de Guvernare.

În weekend și luni, din cauza lipsei vântului, centralele eoliene au produs foarte puțină energie electrică. Producția a depășit doar pentru scurt timp 300 MW, având o contribuție nesemnificativă la producția internă de energie.

Seara, consumul de energie este estimat să crească la aproximativ 8.000 MW, față de nivelul obișnuit de 6.000 MW. Producția va fi asigurată de reactorul rămas în funcțiune de la Cernavodă, centralele pe gaze, cărbune și hidro, însă oprirea Reactorului 1 pentru retehnologizare și debitul redus al Dunării limitează capacitatea de producție și cresc dependența de termocentrale și importuri.

În aceste condiții, prețul energiei pe piața pentru ziua următoare (OPCOM) a urcat până la 5.000 de lei/MWh în orele de vârf, de peste 10 ori mai mare decât într-o zi obișnuită.