„Noi am avut arma asta în mână de la început, nu a fost niciodată cazul să nu avem vaccinuri. Am fi putut evita tragedia (…) Ne-am bătut joc de ce am avut în mână”, a declarat Raed Arafat, făcând referire la evoluția crizei COVID în România, după ce, miercuri, au fost anunțate 331 de decese, cel mai mare bilanț înregistrat într-o zi.

Întrebat dacă au fost persoane care au murit din cauză că nu au prins un loc liber la ATI, șeful DSU a răspuns că această posibilitate nu poate fi exclusă.

„Nimeni nu poate exclude că poate sunt oameni care nu au prins un loc la momentul potrivit, clar este nevoie de locuri mai multe, clar este nevoie de resursă umană. Trebuie să vedem de unde putem lua anesteziști să îi ducem pe acest front de război”, a mai spus Arafat.

Potrivit datelor anunțate miercuri, până acum, 5.466.999 de români au fost vaccinați cu schemă completă. La nivel mondial, sunt miliarde de oameni vaccinați, după cum atrage atenția și Raed Arafat, care punctează că România este sub media mondială de vaccinare: „Media mondială este de 45% și în România este 30%”.

