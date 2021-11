Ce scrie presa daneză despre cei doi bolnavi COVID transferați la un spital din Aarhus

Conform declarațiilor lui Raed Arafat, șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, România a trimis pacienți cu forme grave de coronavirus în Ungaria, Polonia, Austria, Germania și, de sâmbătă, și în Danemarca.

„România este puternic lovită de rate mari de infecție, sistemul de sănătate se află sub presiune, nu mai sunt locuri libere în unitățile de terapie intensivă și s-au suspendat toate spitalizările pentru intervențiile chirurgicale neesențiale”, a explicat, pe Twitter, ministrul Sănătății de la Copenhaga, Magnus Heunicke.

El a mulțumit medicilor danezi care au sprijinit personalul de la Institului Matei Balș din București.

Tak for kæmpe indsats til det ??sundhedspersonale, som er i Bukarest og hjælper Rumænien. Seje hold 2 overtager i dag for hold 1, som har knoklet for at hjælpe COVID-smittede de sidste 10 dage. Solidaritet på tværs af landegrænser er afgørende for håndtering af corona #COVID19dk https://t.co/L8w986yKCx