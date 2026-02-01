Mama adolescentului acuzat de crimă nu mai are liniște nicăieri

„Mă tem, suntem terorizați de oameni. Am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați”, a spus femeia, într-un interviu la Antena3, adăugând că nu mai are liniște nici în casă, nici în afara ei. „Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat.

Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nu mai am cuvinte”.

Nu știa că fiul său consuma droguri

Mama minorului a afirmat că nu a observat semne care să indice o schimbare în comportamentul copilului înainte de incident. Nu știa că acesta ar fi consumat droguri sau că ar fi avut conflicte cu Mario, pe care îl considera un prieten.

„Nu am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal, era totul OK. Nu știam (că se droghează – n.r) și nici nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Nu m-au informat nici de la școală, nu știam dacă se droga sau nu se droga”, a spus femeia. „Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat”, a adăugat ea, menționând că a aflat detalii despre crimă doar după audierea fiului său de către poliție.

Nu știe unde se află copilul său acum

În noaptea incidentului, femeia era la serviciu. Când s-a întors acasă dimineața, a observat urme de sânge în curte, dar copilul a spus că un câine ucisese o găină.

„În noaptea crimei eram la serviciu. Am plecat la lucru la 8:45, la ora 9:00 am luat autobuzul și dimineața la ora 4:00, marți dimineața, m-a sunat poliția că trebuie să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informație pentru ce să vin acasă. Nu am știut absolut nimic.

Am plecat de la serviciu, am venit acasă și când am ajuns, am văzut foarte, foarte multe mașini în curte, în casă, peste tot. Am tot întrebat, nu mi s-a comunicat nimic, nu am știut ce se întâmplă, nu mi s-a dat nicio informație. După care am plecat la Timișoara și abia acolo am aflat, după ce s-a luat declarația copilului, acolo am aflat tot ce s-a întâmplat”.

În urma crimei din Timiș, femeia a fost decăzută din drepturile părintești și nu știe unde se află fiul ei acum.

„Nu știu absolut nimic. Copilul a fost luat, era într-o mașină de poliție, eu în altă mașină. Nu am putut comunica unul cu altul. Pe copil l-am văzut abia la secția de poliție, când i s-a luat declarația, și acolo am aflat ce s-a întâmplat”.

Mario și băiatul acuzat de crimă erau prieteni

Întrebată despre relația dintre cei doi adolescenți, mama a explicat că știa că erau apropiați.

„Da, erau prieteni. Nu mi s-a spus că s-au mai certat, știu doar că erau prieteni, erau împreună. Dar niciodată nu mi s-a spus dacă s-au mai bătut, dacă s-au certat sau nu vreodată. Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat”.

