Cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale românilor în ultimii cinci ani? Care este momentul-cheie al zilei pentru livrări și preparatul cel mai comandat?

Sunt întrebări la care cea mai recentă cercetare încearcă să ofere răspunsuri cât mai exacte. Este vorba despre un studiu în care au fost analizate aproape 1,2 milioane de comenzi în perioada 2021-2025.

Analiza realizată de Horeka by Roweb arată cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale românilor și scoate la iveală date interesante și concluzii clare. De exemplu, valoarea medie a comenzii a crescut cu 12%, însă numărul de produse a scăzut cu 31%.

Comanda medie de mâncare în 2025 este de 83,5 lei

Într-o perioadă în care tot mai puțini români gătesc acasă, iar aplicațiile de livrare au „explodat”, studiul prezentat de Libertatea scoate la iveală tendințe de preț.

Dar și diferențe sezoniere și preferințe clare de consum, oferind o perspectivă unică asupra industriei HoReCa. Totul pentru a arăta cum s-au schimbat obiceiurile alimentare ale românilor.

Conform cercetării, comanda medie s-a menținut relativ stabilă între 2021 și 2024, la aproximativ 74 de lei. În 2025 însă, aceasta a urcat la 83,5 lei, o creștere de 12,24%.

Numărul de produse per comandă a scăzut cu aproape 31% în ultimii cinci ani. Foto: freepick.com

În același timp, numărul mediu de produse per comandă a scăzut cu aproape 31% în ultimii cinci ani: de la 4,53 produse în 2021 la doar 3,14 în 2025.

Motivul? „Această discrepanță indică o realitate simplă: prețurile au crescut, iar clienții preferă să comande mai puțin, dar să mențină un buget similar”, arată analiza Horeka.

Astfel, în numai cinci ani, românii comandă cu peste 30% mai puține produse, însă valoarea totală a comenzilor a crescut.

„Această diferență reflectă o scumpire evidentă a preparatelor din restaurante”, subliniază specialiștii.

Românii comandă mâncare cel mai mult la prânz

Analiza arată că aproape jumătate dintre comenzi sunt plasate la prânz, ceea ce transformă principala masă a angajaților în cel mai profitabil moment al zilei pentru restaurante.

Din totalul analizat, peste 553.000 de comenzi au fost făcute la această oră.

Dimineața concentrează 38,2% din comenzi, adică aproximativ 443.000 de înregistrări, în timp ce cina adună doar 13,2%. Noaptea rămâne un interval marginal, cu doar 0,7% din total – sub 10.000 de comenzi între 2021 și 2025.

Pe parcursul săptămânii, comenzile ating vârful joia (15,8%), urmată de miercuri și vineri.

„În weekend însă, comenzile scad semnificativ, sâmbăta și duminica însumând doar un sfert din total. Datele sugerează că românii preferă să comande la birou, iar în weekend să iasă direct la restaurant”, arată studiul consultat de Libertatea.

Cartofii prăjiți, preferații românilor

Dacă ne uităm la lunile cu cele mai multe comenzi, martie este „campioana”, cu peste 111.000 de comenzi, în timp ce septembrie adună doar 83.208, o diferență de 34%.

„Explicațiile țin de sezonalitate: martie marchează revenirea la rutină și perioadele de post (meniuri speciale, comenzi mai dese), în timp ce septembrie vine după vacanțe, când bugetele sunt mai reduse și apare preferința pentru gătitul acasă”, explică specialiștii.

Cel mai comandat produs: meniul zilei cu cartofi prăjiți. Foto: freepick.com

Studiul scoate la iveală și o dată aparte: 23 iulie 2021. În acea zi s-au înregistrat de până la patru ori mai multe comenzi decât în vârfurile celorlalți ani, probabil ca efect al ridicării restricțiilor pandemice.

Mai mult, analiza confirmă și preferința românilor pentru meniul zilei cu cartofi prăjiți, cel mai comandat produs din ultimii cinci ani.

Plățile cu cardul nu bat încă banii lichizi

În ceea ce privește modalitățile de plată, raportul Horeka by Roweb arată că plățile cu cardul sunt în creștere, dar cash-ul rămâne dominant.

Au fost înregistrate peste 676.000 de comenzi plătite în numerar (48 milioane de lei), comparativ cu 216.000 achitate cu cardul (16,8 milioane de lei).

Plățile cash rămân dominante, dar comenzile plătite cu cardul au o valoare medie cu 9% mai mare. Foto: freepick.com

Totuși, valoarea medie a comenzilor plătite digital este cu 9% mai mare, semn că utilizatorii de card tind să facă achiziții mai consistente.

„Comenzile de mâncare reflectă mai mult decât simple preferințe culinare. Ele spun o poveste despre stilul de viață urban, inflație, sezonalitate și transformare digitală”, concluzionează realizatorii studiului.

