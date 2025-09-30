Românii sunt tot mai atenți la oferte și caută promoții atunci când fac cumpărături

Românii sunt tot mai atenți la oferte și promoții, transformând cumpărăturile într-un proces calculat și orientat spre optimizarea cheltuielilor. Potrivit cercetării, 83% dintre consumatorii români verifică produsele și prețurile online înainte de a merge în magazinele fizice.

Această tendință reflectă schimbarea comportamentului de consum, care nu mai este impulsiv, ci bine documentat și adaptat la contextul economic actual.

Românii caută oferte pe produsele pe care le cumpără regulat și sunt gata să schimbe brandul dacă apar reduceri mai bune. Studiul indică faptul că doar 16% dintre consumatori rămân loiali brandurilor fără a se împiedica de promoții, în timp ce 65% adoptă un comportament pragmatic, urmărind mereu cele mai bune oferte.

Această instabilitate de brand reflectă o evoluție esențială în retail – brandurile trebuie să comunice transparent, să personalizeze și să ofere valoare clară pentru a câștiga fidelitatea.

La ce trucuri au recurs românii ca să cumpere produse mai ieftine, în ciuda scumpirilor

În 2025, scumpirile și majorarea taxelor au făcut ca 51% dintre români să acorde o atenție sporită promoțiilor față de anul anterior.

Astfel, cumpărătorii sunt dispuși să își împărtășească datele personale și preferințele, pentru a primi oferte personalizate și relevante. 62% dintre respondenți au exprimat această deschidere, iar rezultatul este o relație mai directă între consumatori și branduri, în care valoarea unei reduceri vine nu doar din preț, ci și din momentul și contextul în care este oferită.

Ce au ales să facă românii după ce o serie de produse de pe piață s-au scumpit

Începând cu luna august, o listă de noi scumpiri a intrat în vigoare în România. Pe fondul TVA-ului majorat și tuturor creșterilor de prețuri, românii plătesc mai mult pentru o serie de produse așa că acum își ajustează consumul nu doar în funcție de preț, ci și de calitate. Peste 65% dintre respondenți arată că deciziile lor de cumpărare țin cont de un echilibru între cost și valoare. Promoțiile au efect atunci când sunt susținute de produse relevante și experiențe de cumpărare bazate pe încredere și transparență.

Această schimbare accentuată a priorităților în contextul economic dificil transformă piața de retail și e-commerce din România. Cumpărătorii devin mai exigenți și bine informați, concentrându-se pe achiziții care să aducă beneficii clare. Pentru comercianți și branduri, mesajul este unul clar: succesul depinde de comunicarea onestă, personalizarea ofertelor și livrarea unei valori concrete pentru fiecare client.

În comerțul electronic, românii caută experiențe care să simplifice procesul decizional. Studiile arată că pentru 67% dintre clienții online prețul este un factor decisiv, 42% consideră crucial costul livrării, iar 27% sunt atenți la timpul de livrare. Aceste aspecte subliniază importanța unei experiențe integrate și eficiente.

Cum s-a schimbat profilul consumatorilor români în 2025

Consumatorii români au devenit cumpărători calculați, atenți la fiecare cheltuială, care își documentează deciziile și prioritizează ofertele avantajoase. Această schimbare fundamentală în comportamentul de consum marchează trecerea către o piață mai matură și orientată către consumator.

În 2025, consumatorul român este informat, pragmatic și digitalizat, folosind toate resursele disponibile pentru a face alegeri optime. Comercianții și brandurile care vor reuși să răspundă acestor nevoi prin oferte personalizate, experiențe de cumpărare de calitate și comunicare sinceră vor avea succes în această perioadă economică dificilă.

Ofertele și promoțiile bine gândite au devenit o necesitate pentru fidelizarea și satisfacerea clienților români, nu doar un bonus. Această nouă dinamică a pieței de retail din România reflectă o adaptare la condițiile economice actuale și la așteptările în creștere ale consumatorilor.

