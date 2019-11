De Andrada Lăutaru,

Vietnam. Vot între două călătorii

Cosmin Vermeșan și Andrei Kalman au ajuns în Vietnam pe data de 19 noiembrie și și-au propus să străbată țara. Azi au făcut un popas la Ambasada din Hanoi, unde la ora 7 au fost primii români care au votat în ultima zi de mers la urne.

“Când am ajuns în fața Ambasadei României în Vietnam am crezut că sunt undeva la Sinaia, sentiment dat de arhitectura ambasadei care seamănă mult cu arhitectura unei cladiri construite în zona de munte în perioada interbelica. Apoi am văzut palmierii din curte și totul a revenit la normal”, spune Cosmin.

“La etajul clădirii, 3 doamne din corpul diplomatic, foarte politicoase și decente. O cabină, o urnă, cam atât. Ne-au făcut poză, cu acordul nostru să o folosească MAE”, completează Andrei.

Au intrat înaintea începerii programului

“M-am trezit la 6 dimineața, pentru că doream să votez cât se poate de repede, aveam un zbor de prins spre sud, așa că la 6:45 deja eram la “coadă” în fața Ambasadei. Deși programul începea la 7, au fost foarte amabili și ne-au invitat înăuntru mai repede”, mai spune Cosmin.

Cosmin și Andrei în fața Ambasadei României din Vietnam

“Să călătorești în Vietnam sute de kilometri pentru a vota este în sine o călătorie. Am fost foarte obosiți, dar odată văzută ștampila pe pașaport am simțit că mi-am făcut datoria de cetățean. I-am lăsat mamei mele un mesaj, cu o poza atașată – să facă bine să meargă la vot”, mai spune tânărul.

De ce au mers la vot?

“Faptul că e nevoie să menținem ţara pe un parcurs democratic, european, România are una dintre cele mai abrupte căderi ca nivel de democrație. 5 ani pentru ţară sunt importanți, m-am simțit dator să fac asta”, spune Andrei.

“Pentru ca este de datoria mea să îmi exercit acest drept. La parlamentare, în mai, eram cu prietenii mei la cățărat în Grecia, și-am plecat cu noaptea în cap, într-un van, ca sa putem vota la prima ora în Atena. Așa ne-am format ca și oameni, să ne exercitam drepturile”, completează colegul lui de călătorie.

Secția de votare din Belgia, cu spirit românesc

La secției de votare din Gent comisa s-a îmbrăcat în port popular românesc

p“Ținem la portul nostru tradițional, la identitatea noastră, am ținut să respectăm ziua de sărbătoare și am vrut să întâmpinăm alegătorii într-un mod special”, spune Mihaela Popescu, președinta secției de votare din Gent, Belgia, unde comisa s-a îmbrăcat în port popular românesc.

„Aici sunt scrisori către Moș Crăciun”

Mihaela Popescu împărtășește câteva dintre gândurile românilor care au votat în acest weekend în Gent:

Un tată către băiatul său, după ce a introdus buletinul în urnă: „Aici sunt scrisori către Moș Crăciun „. Mulți români au spus simplu – „votăm să ne putem întoarce acasă”.

Una dintre femeile care au votat în Gent, nu a venit doar cu buletinul, ci și cu cozonac și melcișori cu nucă, pentru cei din secția de votare, mai precizează Mihaela Popescu.

Florența. Se vorbește italiană și se votează românește

“Era cald și luminos în piața mică unde se organizase secția de vot în Florența. Fel și fel de oameni în fața clădirii, vorbind cu ceva mai multă mândrie și ceva mai multă lejeritate decât le oferă viața lor cotidiană prin oraș, departe de unde s-au născut. În secție, o coadă constantă de 10-12 persoane. Cam jumătate din ei sunt oameni în vârstă, care se dau peste cap să-i lase în față pe tinerii cu copii mici, ce formează cealaltă jumătate. Toată lumea cu care vorbesc îmi spune ceva vesel, o variantă sau alta de glumă despre cum am venit la vot direct de la alergat și că diseară îmi permit să mănânc o pizza întreagă. Votez în doar câteva minute. Atmosfera generală îmi lasă un mare zâmbet pe buze, cu care ies din sală și reîncep să alerg, spre casă. Pe lângă un pod peste Arno câteva doamne merg la braț și vorbesc în română despre copii sau nepoți, în timp ce merg probabil spre aceeași secție de vot. Într-un oraș în care majoritatea românilor pe care i-am cunoscut preferă să-mi vorbească în italiană, asta chiar pare o zi de sărbătoare”, povestește sociologul Dani Sandu.

Dani Sandu, la vot în Florența





“Am votat pentru că văd o diferență clară între cei doi candidați și văd și cum această diferență poate să influențeze viitorul meu, al familiei mele, al prietenilor mei și al tuturor oamenilor la care țin”, explică el de ce a ieșit la vot.

Marea Britanie și normalitatea votului

“Povestea mea e normală, așa cum ar trebui sa fie. Ieri am iesit în oraș cu o prietenă și i-am spus că dacă tot suntem în centru vreau să mergem să votez. Am ajuns la secția de votare, erau câțiva oameni care votau, nu a trebuit să stau la coadă deloc, mi-am dat buletinul, am semnat, am primit ștampila și buletinul de vot. După ce am votat, am lăsat ștampila, deja era o persoană care aștepta ștampila mea. Mi-am luat buletinul și am plecat. A fost interesant pentru că îi povesteam prietenei mele ca în mai am stat la coada 7 ore și nu am reușit să votez, iar acum a fost totul cum trebuia”, spune ea.

“Merg să votez de când am împlinit 18 ani. Mi se pare ceva normal. Și chiar dacă nu mai sunt în țară mă interesează ce se întâmplă în România și vreau să le fie bine celor care au rămas acolo:, mai spune Corina.

