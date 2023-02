La aproape patru ani după ce a fost implicat în exploziile de bancomate din Vomp și Nußdorf-Debant, bărbatul, tată de familie care locuiește de ani în Italia, a trebuit acum să răspundă pentru faptele lui în fața unui tribunal din Tirol.

Sunt arestați mai mulți bărbați în legătură cu exploziile bancomatelor și se învinuiesc unii pe alții. O polițistă din Unterland, care ieșise la cumpărături, în timpul liber, și-l amintește însă pe român, care era alături de alt bărbat, cu patru zile înainte de explozia de pe 14 august. De fapt, ea își amintește „de cei doi tipi corpolenți care aproape că arătau ca niște gemeni”.

Cei doi erau în recunoaștere, la Vomp, acolo unde apoi, pe 14 august 2019, la ora 3.39 a.m., bancomatul a explodat și tâlharii au plecat cu aproape 100.000 de euro. „Dar nu am nimic de-a face cu cazul din Tirolul de Est”, a încercat românul să convingă juriul. În plus a spus că banii i-a luat de fapt un alt român, condamnat deja în țară și aflat acum în închisoare.

Cu toate acestea, instanța nu a avut nicio îndoială că bărbatul de 43 de ani a aruncat în aer bancomatele din Vomp și din Nußdorf-Debant și, prin urmare, l-a condamnat la patru ani și jumătate de închisoare. În plus, 49.450 de euro trebuie confiscați de la el. Dar este îndoielnic că statul va vedea vreodată banii.

