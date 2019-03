„Am citit toate moliftele Sfântului Vasile. Preotul mi-a dat ultima Împărtășanie. Eram pregatită de orice. Chiar și de moarte. Eu nu cred în reîncarnare. Cred doar în viața asta și în Dumnezeu! Nu se știe ce se va întampla cu viața noastră niciodată. Trebuie să ne bucuram de fiecare clipă și să iubim”, a declarat Rona Hartner potrivit Click.

„Totul a început acum două săptămâni, cand am venit în România. În decembrie am făcut analizele și erau perfecte. Am venit aici și m-am simțit brusc rău. Când am ajuns la spital, doctorul mi-a zis: . A fost cancer. A scos tot. Eu am trăit momentul Cernobîl. Boala asta a venit așa pe nepusă masă. E o minune de la Dumnezeu că mă aflu azi printre voi”, a mai spus Rona care a împlinit 46 de ani.

Zilele trecute, Rona Hartner a trecut prin cea mai mare încercare, o operație pe colon, și a primit cel mai frumos cadou de ziua ei (azi împlinește 46 de ani): o nouă viață. La externare, artista a declarat că acest hop a făcut-o să-și schimbe complet stilul de viață și să se bucure mai mult de ce are lângă ea. Urmează să se mărite cu iubitul ei, francezul Hervé.

Citește și

Medicilor de la Spitalul Fundeni li se cere să semneze un „Angajament anti-mită”!