De loc din Missouri, Moore e angajată în orașul Delray, Florida, în echipa de gestionare a resurselor de apă de pe coasta de sud-est și intră adesea în contact cu animale periculoase.

Ea a explicat ce presupune meseria ei: „În afară de geoștiință, profesia mea de bază, fac scufundări cu rechini sau etichetez diferitele specii de aligatorii”.

În timpul liber, Rosie activează ca model, iar imaginile le postează pe pagina ei de Instagram. Are contracte cu firme de îmbrăcăminte și băuturi și a semnat și un contract cu o agenție care angajează modele pentru evenimente de lux.

„Oamenii glumesc pe Instagram că sunt ca Hannah Montana! Acum sunt pe teren, unde fac lucruri care pot părea nebunești și pot fi în noroi până la brâu, apoi următoarele fotografii vor fi de la un eveniment de modă. Cred că sunt cel mai sexy om de știință din lume”, afirmă tânăra geoloagă.

Rosie este hotărâtă să-și continue cariera de om de știință pentru că este „este o carieră respectată. Ca model, când vorbești cu cineva și află că ești om de știință, te privește altfel!”.

În noiembrie, Moore a postat un videoclip devenit viral cu un piton de 5,4 metri care a înghițit un aligator lung de 1,5 metri.

