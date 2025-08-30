Cea mai afectată este rovinieta de 10 zile, care aproape se dublează, urcând de la 3,3 euro la 6 euro (+82%).

Rovinieta pentru 30 de zile crește de la 5,3 la 9,5 euro (+79%), iar cea de 60 de zile urcă de la 8,4 la 15 euro (+78%).

Cea anuală, preferată de majoritatea șoferilor, ajunge la 50 de euro față de 28 anterior (+78%), adică o cheltuială suplimentară de 22 de euro pe an pentru fiecare mașină.

Singura creștere mai redusă se înregistrează la rovinieta de o zi, care se scumpește cu 40%, de la 2,5 euro la 3,5 euro.

În paralel, CNAIR dublează amenzile pentru lipsa rovinietei: cea minimă urcă de la 250 la 500 de lei, iar cea maximă – de la 500 la 1.000 de lei.

Impactul acestor majorări va fi resimțit atât de familii, cât și de firme. De exemplu, o companie cu o flotă de 10 autoturisme va plăti anual 500 de euro pentru roviniete, față de 280 anterior, adică o creștere de 220 de euro.

CNAIR subliniază că rovinietele achitate înainte de 1 septembrie 2025 vor rămâne valabile pentru perioada de utilizare cumpărată, ceea ce oferă șoferilor șansa de a evita temporar noile tarife.

Măsura are loc pe fondul eforturilor guvernului de a asigura finanțarea infrastructurii rutiere, în condițiile în care România continuă investițiile majore în autostrăzi și drumuri expres.

