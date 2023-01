„Astăzi, luptătorii indeplinesc, de asemenea, sarcini specifice pentru a asigura securitatea regiunii Zaporojie și a orasului Melitopol, pe lângă exercițiile de antrenament”, a scris Balițki, într-o postare pe canalul sau de Telegram.

Agentia rusă de stat RIA Novosti a publicat o înregistrare video cu doi bărbați în camuflaj, cu fețele acoperite de cagule, care își explica decizia de a se alătura batalionului. „Viitorul Kosovo depinde de evoluția situației din Ucraina”, au spus ei.

Pe retelele sociale circulă mai multe imagini cu soldați cu însemne sârbești, despre care se spune că s-au alăturat batalionului rus Sudoplatov. Pavel Sudoplatov (1907-1996) a fost un ofițer superior sovietic de spionaj și securitate, promovat până la gradul de general-locotenent. A fost implicat în mai multe acțiuni importante în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, cum ar fi asasinarea lui Troțki, în 1940.

Radio Europa Liberă Serbia nu a putut confirma identitatea persoanelor din fotografii. De asemenea, nu a fost posibil să se determine locația și ora fotografiilor.

Source: ?? #Russian „Sudoplatov” battalion in occupied #Zaporizhzhya reportedly reinforced with some #Serb nationals.

See the uniforms/weapons/badges.



cc @DefenceHQ @TheStudyofWar @STRATPOINTS_EU @NATOJFCBS pic.twitter.com/FIim7GQEpX