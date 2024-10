Videoclipul publicat de tribunalul regional Sverdlovsk din regiunea Urali îl prezintă pe judecător în timp ce pronunță sentința în cazul Viktoriei Mukhametova. Aceasta nu a manifestat, însă, nicio emoție. Și soțul ei, Danil Mukhametov, este judecat, dar separat, pentru acuzații similare. Ambii au lucrat la Uralvagonzavod, un important producător de tancuri.

The FSB detained a married couple in Nizhny Tagil, who handed over information of a military-technical nature to the secret services of Ukraine, a case of high treason was initiated, RIA Novosti was told in the FSB https://t.co/GJUOycCx3a pic.twitter.com/dYgCz5LOEc