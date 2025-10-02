Soluția „simplă” pentru contracararea dronelor

În regiunea Donețk, o zonă strategică a frontului, unitatea „Furtuna” din cadrul Brigăzii a 9-a a Armatei a 51-a antrenează echipe de asalt pe cai, într-o încercare de a găsi soluții simple, cu tehnologie redusă, pentru a face față dronelor, minelor și artileriei ucrainene.

Avansul Rusiei s-a blocat în ultima lună: între 20 și 30 septembrie au fost cucerite doar 30 km² de teritoriu. Semion Pegov, un cunoscut blogger militar pro-Kremlin, a relatat că „Khan”, comandantul unității Storm, a testat tactici „cu cai putere” în Donețk.

Filmările distribuite pe Telegram arată soldați ruși galopând pe câmp deschis, unii câte doi pe același cal – unul conducând, celălalt pregătindu-se de atac – însoțiți de drone care îi supravegheau din aer.

Instruirea trupelor și obișnuirea cailor cu zgomotul armelor

Potrivit lui Pegov, scopul exercițiilor este atât instruirea trupelor, cât și obișnuirea cailor cu zgomotul armelor și exploziilor.

„Caii au vedere bună pe timp de noapte, nu au nevoie de drumuri pentru a accelera în atacul final, iar instinctele lor îi pot ajuta să evite minele”, a scris el pe canalul „WarGonzo”, sugerând chiar o „revenire istorică” a cavaleriei ruse.

Deși folosirea cailor în patrule nu este neobișnuită, utilizarea lor în luptă amintește de al Doilea Război Mondial, când cavaleria a fost desfășurată inclusiv în Bătălia de la Moscova.

Rusia pregătește și unități de motocicliști

În paralel, armata rusă a mai experimentat și alte metode neconvenționale, cum ar fi unități de motocicliști.

Ministerul Apărării de la Moscova a publicat în acest an imagini cu parașutiști antrenându-se pe motociclete de teren, încercând să atace poziții inamice în timp ce evitau minele și dronele.

Totuși, majoritatea acestor motocicliști ar fi fost eliminați înainte de a-și atinge obiectivele, ceea ce arată limitele acestor tactici improvizate.

Datele Institutului pentru Studiul Războiului confirmă încetinirea campaniei: doar 447 km² au fost ocupați de forțele ruse în ultima lună, continuând trendul descrescător început în august.

