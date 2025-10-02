Soluția „simplă” pentru contracararea dronelor

În regiunea Donețk, o zonă strategică a frontului, unitatea „Furtuna” din cadrul Brigăzii a 9-a a Armatei a 51-a antrenează echipe de asalt pe cai, într-o încercare de a găsi soluții simple, cu tehnologie redusă, pentru a face față dronelor, minelor și artileriei ucrainene.

Avansul Rusiei s-a blocat în ultima lună: între 20 și 30 septembrie au fost cucerite doar 30 km² de teritoriu. Semion Pegov, un cunoscut blogger militar pro-Kremlin, a relatat că „Khan”, comandantul unității Storm, a testat tactici „cu cai putere” în Donețk.

Filmările distribuite pe Telegram arată soldați ruși galopând pe câmp deschis, unii câte doi pe același cal – unul conducând, celălalt pregătindu-se de atac – însoțiți de drone care îi supravegheau din aer.

Instruirea trupelor și obișnuirea cailor cu zgomotul armelor

Potrivit lui Pegov, scopul exercițiilor este atât instruirea trupelor, cât și obișnuirea cailor cu zgomotul armelor și exploziilor.

„Caii au vedere bună pe timp de noapte, nu au nevoie de drumuri pentru a accelera în atacul final, iar instinctele lor îi pot ajuta să evite minele”, a scris el pe canalul „WarGonzo”, sugerând chiar o „revenire istorică” a cavaleriei ruse.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Deși folosirea cailor în patrule nu este neobișnuită, utilizarea lor în luptă amintește de al Doilea Război Mondial, când cavaleria a fost desfășurată inclusiv în Bătălia de la Moscova.

Rusia pregătește și unități de motocicliști

În paralel, armata rusă a mai experimentat și alte metode neconvenționale, cum ar fi unități de motocicliști.

Ministerul Apărării de la Moscova a publicat în acest an imagini cu parașutiști antrenându-se pe motociclete de teren, încercând să atace poziții inamice în timp ce evitau minele și dronele.

Totuși, majoritatea acestor motocicliști ar fi fost eliminați înainte de a-și atinge obiectivele, ceea ce arată limitele acestor tactici improvizate.

Datele Institutului pentru Studiul Războiului confirmă încetinirea campaniei: doar 447 km² au fost ocupați de forțele ruse în ultima lună, continuând trendul descrescător început în august.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Unica.ro
Ce i-a spus Andreea Esca Primei Doamne Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, când credea că are microfonul oprit. Toată lumea a putut auzi cuvintele vedetei de la PRO TV, chiar în curtea Palatului Cotroceni
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de romance a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de romance a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Avantaje.ro
Horoscop mâine, 3 octombrie 2025: capcane emoționale și revelații neașteptate. Berbec – răbdare, Leu – tăcere, Vărsător – iertare
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Studiu: Cum să conviețuim cu animalele sălbatice. Ce spun românii despre interacțiunea cu urșii 
Știri România 18:00
Studiu: Cum să conviețuim cu animalele sălbatice. Ce spun românii despre interacțiunea cu urșii 
România va cumpără 216 tancuri în valoare de 6,5 miliarde de euro, dar pune o condiție decisivă
Știri România 17:28
România va cumpără 216 tancuri în valoare de 6,5 miliarde de euro, dar pune o condiție decisivă
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Elle.ro
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Stiri Mondene 17:50
Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
ObservatorNews.ro
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Andreea Esca, moment haios pe tocuri de 10 centimetri. Ce a făcut de față cu Mircea Geoană, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, moment haios pe tocuri de 10 centimetri. Ce a făcut de față cu Mircea Geoană, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Mediafax.ro
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
KanalD.ro
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu

Politic

Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt