Incidentul vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a lansat o nouă ofensivă pe mai multe fronturi, inclusiv în regiunile Sumî, Harkov și Zaporojie.

Imagini video arată apărarea aeriană rusă deschizând focul asupra unui obiect aerian neobișnuit, cu rotor vizibil, un design rar pentru dronele utilizate în atacuri de lungă distanță.

🤔🚁 According to some Russian channels, Russian air defense in Moscow fired at one of their helicopter at night. They mistaken it for Ukrainian drone. pic.twitter.com/lrTFVeM9j5 — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 10, 2025

Până acum, majoritatea dronelor folosite în conflict aveau mai multe rotoare mici, tipice modelelor comerciale.

It appears Ukraine has used new "helicopter type sounding" drones to attack the Moscow region in Russia. pic.twitter.com/Z92ajX2T0m — raging545 (@raging545) April 9, 2025

Se crede că este vorba despre drona concepută de firma ucraineană de apărare Ramzay RZ-500, un vehicul aerian de luptă fără pilot cu aripă rotativă. Această dronă elicopter poate fi înarmată cu rachete și muniții ghidate de precizie. Drona poate transporta cel puțin două rachete antitanc, potrivit Defence blog.

Recomandări Părinţii lui Vlad Pascu, faţă în faţă cu părinţii lui Sebi Olariu, pentru prima oară. Ce s-a întâmplat în sala de judecată de la Curtea de Apel Constanţa

Ministerul rus al Apărării a transmis că a distrus în total 48 de drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv peste regiunile Briansk, Kursk, Kaluga, Belgorod, Orel, Moscova și Crimeea ocupată.

Pe de altă parte, dronele rusești au atacat peste noapte capitala Ucrainei, Kiev, și orașul Mikolaiv din sud, rănind cel puțin 12 persoane, au declarat joi autoritățile.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 85 din 145 de drone lansate de Rusia în timpul atacului său de peste noapte. Alte 49 de drone nu și-au atins ținta probabil din cauza contramăsurilor de război electronic, se arată în comunicat.

Autoritățile ucrainene acuză Moscova că își intensifică atacurile și pregătește noi incursiuni.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că Rusia a făcut avansuri marginale în regiunea Sumî, dar nu ar putea lansa un atac major fără întăriri semnificative.

Istorii electorale În ce parlament medieval european votul unui singur membru putea bloca o decizie luată de majoritate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este singurul președinte din istoria SUA care a ajuns în funcția supremă fără să fi fost ales nici ca președinte, nici ca vicepreședinte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană a trecut de trei ori de la dictatură la democrație în secolul XX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce consta votul cenzitar în Europa secolelor XVIII-XIX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară parlamentarii nou aleși nu au putut ajunge în Parlament două săptămâni din cauza valurilor prea mari? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Cele trei priorități ale lui Victor Ponta, dacă ajunge președintele României: „Le garantez românilor!”

Urmărește-ne pe Google News