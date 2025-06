Reșetnikov a spus că opinia sa este bazată pe „sentimentul actual al întreprinderilor și pe indicatorii” care indică o încetinire, conform cotidianului britanic The Guardian.

„Orice altceva depinde de deciziile noastre”, a mai adăugat ministrul rus al economiei, făcând apel la banca centrală să arate „puțină dragoste pentru economie”.

Banca centrală a Rusiei a majorat ratele dobânzilor la un nivel amețitor de 21% în luna octombrie a anului trecut pentru a combate inflația și le-a menținut la acest nivel până luna aceasta, când le-a redus la 20%.

PIB-ul Rusiei a crescut cu doar 1,4% în ritm anual în primul trimestru din 2025, cel mai slab ritm din ultimii doi ani. Prețurile cresc în întreaga economie, din cauza cheltuielilor guvernamentale masive pentru război și a lipsei generalizate de forță de muncă. Inflația anuală a fost mai mult decât dublă față de ținta de 4% a băncii centrale timp de peste un an.

Economiștii au avertizat încă de la începutul războiului că orice creștere rusă determinată de industria de apărare este nesustenabilă și nu reflectă o creștere reală a productivității.

Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg are loc în perioada 18-21 iunie. În acest an, evenimentul se desfășoară sub tema „Valori comune: Fundamentul creșterii într-o lume multipolară”.

