Aeronavele învechite zboară din nou

Pentru a face față traficului de pasageri, din cauza sancțiunilor, aeronavele scoase din uz sunt reactivate în Rusia – multe dintre ele datează din anii 90 și chiar mai devreme.

Fie că este vorba de vechile Tupelov, Iliușin sau Antonov: tipurile de aeronave considerate mult timp învechite în Occident sunt acum pregătite să zboare din nou, conform ziarului rusesc „Izvestia” .

Motivul este simplu: piesele de schimb lipsesc, iar aeronavele occidentale pot fi întreținute într-o măsură limitată.

Două avioane jumbo se pregătesc să decoleze

Conglomeratul tehnologic de stat rusesc Rostec, care controlează, printre altele, industria aviatică internă, reactivează acum aeronave clasice vechi de zeci de ani. Ca parte a unui program lansat în 2022, 12 avioane de pasageri și cargo vor fi din nou în stare de funcționare – 9 Tupolev Tu-214, un Antonov An-148 și 2 Iliușin Il-96.

Companiile aeriene operează deja 10 aeronave din această listă, urmând să fie adăugate încă două Tupolev Tu-204 până în 2027.

În același timp, numărul de Boeing 747 se va dubla: două avioane jumbo vechi de 24 de ani, oprite la sol în timpul pandemiei de COVID-19, sunt programate să intre în serviciu până în 2027.

Nici economice, nici moderne

Practic, aeronavele au fost scoase din uz. Tehnic sunt apte de zbor. Eficiente din punct de vedere economic sau moderne? Niciuna, nicialta. Consumul de combustibil este ridicat, tehnologia învechită, iar confortul – limitat.

Avioanele zboară – dar parcă ar proveni din altă epocă. Ceea ce este vândut ca o soluție intermediară pragmatică este, în realitate, un semn vizibil al stării aviației civile ruse.

Sancțiunile decimează flotele companiilor aeriene rusești. Din 1.135 de aeronave, 67% provin din Occident și nu au existat înnoiri. Fără alte aparate noi, 230 de avioane riscă să fie dezafectate până în 2030. O revenire la anii 90 „este singura modalitate fezabilă de a asigura capacitatea de transport a pasagerilor”, a declarat ziarul citând un expert rus în aviație.

Consiliul European a adoptat în septembrie 2025 un pachet amplu de sancțiuni, al 19-lea, care cuprinde alte 69 de desemnări individuale și măsuri restrictive economice ce vizează sectoare-cheie care alimentează invazia ilegală a Rusiei în Ucraina, inclusiv energia, finanțele și complexul militar-industrial.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE