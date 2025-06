Informația este difuzată de bloggerul WarTranslated, cunoscut pentru acoperirea războiului din Ucraina și decriptarea propagandei ruse.

„Rusia a instalat un proiector la granița cu Estonia, în Narva, care proiectează vulgarități pe o fortăreață estonă din cauza «încercărilor de a interzice marea limbă rusă»”, comentează bloggerul originar din Estonia pe contul său de X.

Russia set up a projector on the Estonia border in Narva, beaming vulgarities at an Estonian fortress over „attempts to ban the great Russian language.” pic.twitter.com/RWGiwv2XIg