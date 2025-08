„Rusia nu mai are nicio restricție. Poate lua măsuri corespunzătoare”

Secretarul de presă al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, într-o conferință de presă citată de agenția rusă TASS, că Rusia se consideră „pe deplin îndreptățită” să ia orice măsuri considerate necesare în acest domeniu.

Russia says it no longer considers itself bound by the 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty — removing limits on developing and deploying ground-launched missiles once banned under the Cold War-era pact.



🇷🇺 A new arms race may be unfolding. pic.twitter.com/HLd49NsCTj — Defence Index (@Defence_Index) August 5, 2025

„Rusia nu mai are nicio restricție în această chestiune. Nu se mai consideră limitată în niciun fel”, a spus Peskov, adăugând că Moscova își rezervă dreptul de a desfășura rachetele oriunde consideră necesar.

Ministerul rus de Externe: „Avertismentele noastre au fost ignorate”

Cu o zi înainte, Ministerul rus de Externe a emis o declarație oficială în care acuză Occidentul că a creat condiții „care amenință direct securitatea Rusiei”, făcând referire la desfășurarea de sisteme de rachete americane în Europa și regiunea Asia-Pacific.

✅In response to recent developments, the Russian Ministry of Foreign Affairs has officially announced its withdrawal from the self-imposed restrictions under the moratorium on the deployment of intermediate- and shorter-range missiles (INF), citing actions by the United States,… pic.twitter.com/DOcVcIqduK — Lena Petrova (@LenaPetrovaOnX) August 4, 2025

„Întrucât avertismentele noastre repetate au fost ignorate, iar situația evoluează spre desfășurarea efectivă de rachete INF terestre fabricate în SUA, condițiile pentru menținerea moratoriului nostru unilateral au dispărut”, afirmă comunicatul MAE rus, citat de Interfax.

Ce sunt rachetele INF și de ce Europa e vizată din nou

Rachetele INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) au o rază de acțiune între 500 și 5.500 de kilometri. În perioada Războiului Rece, Uniunea Sovietică le folosea pentru a ținti capitalele din Europa de Vest.

With the INF finally dead and cremated, stage seems set for a new generation of IRBMs to appear in europe. Modern light MRBMs of the A1P mould vs the old SS20 saber

Oreshniks, Burevestniks, nuclear Typhons ..

more money for defence industry in general/ shakedown acts pic.twitter.com/mf8rQPZC98 — dharmic aeroplate v2 (@daeroplate_v2) August 5, 2025

Acestea au fost distruse în anii 80, în baza Tratatului INF, semnat de Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov. Tratatul interzicea amplasarea de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune pe teritoriul Europei.

În 2019, însă, Statele Unite s-au retras unilateral din tratat, acuzând Rusia că îl încalcă prin dezvoltarea rachetei 9M729, parte a complexului Iskander.

Racheta 9M729, un pericol confirmat

Potrivit experților americani, racheta 9M729, care poate fi dotată cu focoase nucleare, are o rază reală mai mare decât cea declarată oficial de Rusia (500 km).

Are you remember 9M729 cruise missile? pic.twitter.com/Fj4rEAqkOc — MilitaryRussia.Ru (@DnKornev) August 24, 2023

Dacă ar fi amplasată în Kaliningrad, un teritoriu rusesc la granița cu Polonia și Lituania, racheta ar putea acoperi întreaga Europă de Vest.

Putin a ordonat reluarea producției în 2024

Președintele Vladimir Putin a ordonat în vara anului 2024 reluarea producției de rachete INF, în contextul în care SUA au anunțat dezvoltarea de sisteme similare.

„Statele Unite, sub un pretext neașteptat, s-au retras din tratat și au anunțat că vor produce astfel de sisteme. Trebuie să reacționăm la acest lucru și să decidem ce facem în continuare”, a declarat Putin, potrivit The Moscow Times.

„Se pare că trebuie să începem să producem aceste sisteme de atac și, pe baza situației reale, să decidem unde, dacă este necesar, să le desfășurăm pentru a ne asigura securitatea”, a adăugat liderul de la Kremlin.

După ani de relativă stabilitate, continentul european riscă să devină din nou ținta directă a unei desfășurări nucleare, cu potențiale implicații militare și diplomatice majore.

