Atacuri în mai multe regiuni

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a anunțat pe Telegram că 27 de drone au fost respinse în timp ce se îndreptau spre capitala rusă. Nu a menționat victime sau pagube, doar că echipele examinează fragmentele dronelor căzute.

Ministerul rus al Apărării a raportat doborârea a 112 drone între orele 21.00 și 24.00, ora Moscovei. Majoritatea, 59 de drone, au fost interceptate deasupra regiunii Briansk, la frontiera cu Ucraina.

În regiunea Briansk, o casă și șase mașini au fost avariate, fără victime raportate. În regiunea Smolensk, aproape de granița cu Polonia, 11 drone au fost doborâte, de asemenea fără victime.

Early morning a Ukrainian kamikazi impacted at "ELMA-ZELENOGORAD" Industrial Park in the city of Zelenograd, Moscow Oblast. pic.twitter.com/YuEs0r9Tv6 — Kavaz (@kataibWatch) May 28, 2025

Contraatacuri rusești

În ultima săptămână, Rusia a lansat la rândul său valuri de drone asupra orașelor ucrainene. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „peste 900 de rachete au fost trase asupra țintelor ucrainene într-o perioadă de trei zile care s-a încheiat luni dimineață”.

Aceste atacuri au vizat mai multe orașe ucrainene și au inclus unele dintre cele mai mari lovituri cu drone și rachete de la începutul invaziei ruse în 2022.

Atacurile de sâmbătă seara au ucis cel puțin 12 persoane, inclusiv trei copii în regiunea Jîtomîr, la vest de Kiev.

