Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 1.428 de drone în decurs de 24 de ore. Dronele sunt de diverse tipuri: Shahed, Gerbera și Italmas. Dintre cele 1428 de drone, 1.362 au fost doborâte sau eliminate datorită mijloacelor de război electronic.

Autoritățile ucrainene au înregistrat 50 de zone lovite direct de drone, plus altele 44 afectate de rămășițe ale dronelor distruse.

În plus, Rusia a atacat cu 41 de rachete, dintre care 26 au fost doborâte, iar restul au lovit țintele vizate.

Cele mai multe dintre drone și rachete s-au îndreptat spre vestul Ucrainei, inclusiv în regiunea Transcarpatia, unde locuiesc etnici maghiari. Noua conducere de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a oferi explicații.

Atacul aerian efectuat de ruși a provocat pagube mari la Kiev. „Unsprezece clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, 27 de mașini, un supermarket, două reprezentanțe auto, două magazine de piese auto, un centru de afaceri și o benzinărie au fost avariate”, se arată într-un comunicat emis de Procuratura Kievului.

Bilanțul victimelor este de șapte morți, printre care o fată de 12 ani, 44 de răniți și 20 de dispăruți.

🔴 BREAKING: 40 were injured, including two children, and two people were killed as a result of the Russian attack on Kyiv, the mayor said. pic.twitter.com/EWyv0ebvBO — UNITED24 Media (@United24media) May 14, 2026

„1.560 de drone de la miezul nopții – unul dintre cele mai lungi și mai masive atacuri rusești asupra Ucrainei. Spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat. Rusia nu caută să pună capăt războiului; continuă să ucidă fără oprire. Presiunea asupra Rusiei nu trebuie să slăbească”, a reacționat Maia Sandu într-un mesaj pe contul său de X.

„În total, în timpul valurilor de atacuri masive din 13 și 14 mai, rușii au folosit 1.567 de drone și 56 de rachete de diferite tipuri. Rata noastră de interceptare a dronelor a ajuns la 94%. Rata de interceptare a rachetelor a fost de 73%. Provocarea-cheie o reprezintă rachetele balistice și protejarea a mii de instalații de infrastructură din spate și a orașelor noastre”, a transmis Volodimir Zelenski după o întrunire cu Statul Major.

„Aceasta este o tactică teroristă deliberată a rușilor, care au acumulat drone și rachete în ultimul timp și au calculat intenționat atacul, astfel încât amploarea acestuia să fie semnificativă, creând cât mai mari dificultăți posibile pentru apărarea noastră aeriană”, a denunțat președintele ucrainean.