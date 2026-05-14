Această decizie marchează o ruptură semnificativă și o schimbare evidentă de direcție față de politica prietenoasă cu Moscova a fostei administrații.

Spre deosebire de actualul Executiv, guvernul demis în cursul acestei luni blocase în repetate rânduri ajutoarele destinate Ucrainei și încercase să frâneze eforturile Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

„Guvernul maghiar condamnă ferm atacul rus asupra Transcarpatiei”, a declarat premierul Péter Magyar în fața jurnaliștilor.

Liderul de la Budapesta a precizat că ministrul său de externe va avea joi dimineață o discuție cu ambasadorul rus, în cadrul căreia îi va cere explicații și îl va întreba direct „când intenționează Rusia și Vladimir Putin să pună capăt definitiv acestui război sângeros”.

La scurt timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat pe platforma X (fostul Twitter), salutând atitudinea Budapestei: „Vă mulțumesc pentru compasiunea și poziția fermă!”.

Bombardamente masive lansate de Moscova

Tensiunile diplomatice au loc pe fondul unei escaladări militare dramatice, cele două tabere reluând schimburile de atacuri cu rază lungă de acțiune după un scurt armistițiu.

Rusia a declanșat un bombardament diurn de o amploare uriașă, lansând cel puțin 800 de drone asupra a aproximativ 20 de regiuni din Ucraina.

Observatorii ucraineni au monitorizat cel puțin opt valuri de drone (salve), unele dintre acestea pătrunzând dinspre Belarus. Ținta aparentă a acestui asalt a fost infrastructura critică a Kievului.

Ca măsură de precauție față de amploarea atacurilor aeriene din țara vecină, armata poloneză a ridicat de la sol avioane de vânătoare.

Un nou asalt asupra capitalei ucrainene

Ofensiva Moscovei s-a intensificat în cursul nopții. Joi dimineață devreme, Rusia a lansat un nou val de lovituri asupra Kievului.

Primarul orașului, Vitali Klitschko, a transmis pe platforma Telegram că pe întreg teritoriul capitalei au fost raportate explozii puternice. Informația a fost susținută de Forțele Aeriene Ucrainene, care au confirmat că rachetele rusești vizează Kievul în cadrul unui atac susținut și continuu.