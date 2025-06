„Rușii au distrus o instituție locală de învățământ. Sub dărâmături s-ar putea afla persoane – adulți din corpul didactic. Copiii, din fericire, sunt în vacanță și nu se aflau în instituție. Lucrările pentru eliminarea consecințelor (atacului – n.r.) și căutările sunt deja în desfășurare”, a declarat șeful administrației militare-civile din Odesa, Oleh Kiper.

An absolutely insane Russian missile strike directly hit a lyceum in Bilhorod-Dnistrovskyi, Odesa region. According to preliminary reports, it was a ballistic missile. There were no children at the lyceum — it is currently summer break — but staff members were present. Sadly,… pic.twitter.com/76p7WaYQ8l