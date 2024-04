„Infrastructura de întreținere, logistică și transport al armelor de la Novorossiisk a fost foarte probabil îmbunătățită”, a scris ministerul într-o postare X, prezentând o fotografie din satelit.

Ministerul britanic al Apărării a remarcat în actualizarea sa că flota Mării Negre „și-a retras în mare măsură navele și submarinele din Sevastopol, mai spre est, până la Novorossiisk”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qf8Dx0mElM