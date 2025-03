Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat joi dimineața că Rusia a atacat Ucraina cu 171 de drone kamikaze Shahed și de alte tipuri, dintre care 75 au fost doborâte, iar 63 nu și-au atins țintele.

Lansate din cinci direcții – Oriol (regiunea Oriol), Șatalovo (regiunea Smolensk), Millerevo (regiunea Rostov), Primorsko-Ahtarsk (ținutul Krasnodar) și peninsula ocupată Crimeea -, dronele rusești au vizat regiunile ucrainene Cerkasî, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Herson, Harkiv, Jîtomîr, Kiev, Kirovohrad, Poltava, Sumî, Vinnîțea și Zaporijjia.

Atacul aerian a fost respins de aviație, forțele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și grupurile mobile de foc ale Forțelor Aeriene și Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Din păcate, atacul nu a fost respins integral, mai multe drone distrugând clădiri civile din orașul Kropîvnîțkîi (regiunea Kirohovrad) și rănind 14 persoane, printre care patru copii. Potrivit Ukrainska Pravda, este vorba de cel mai mare atac aerian împotriva acestui oraș din centrul Ucrainei de la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a revendicat doborârea tuturor celor 132 de drone lansate de ucraineni. Conform unui comunicat de presă preluat de AFP, 54 de drone au fost interceptate în regiunea Saratov, la aproximativ 700 de kilometri sud-est de Moscova, și 40 în regiunea vecină Voronej.

În pofida asigurării că dronele au fost doborâte, presa rusă relatează despre explozii urmate de un incendiu puternic la baza aeriană Enghels (regiunea Saratov), aflată de mai mult timp în vizorul ucrainenilor.

Guvernatorul regional Roman Busarghin a susținut că Saratov, capitala regiunii omonime, și orașul Engels „au suferit astăzi cel mai masiv atac cu drone” de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Acest atac a provocat „un incendiu pe teritoriul bazei aeriene” Enghels, iar „evacuarea rezidenților” din casele din apropiere este în desfășurare „din motive de securitate”, a declarat el.

Armata ucraineană trimite cu regularitate drone împotriva Rusiei, ca răspuns la atacurile Moscovei care vizează zilnic, de trei ani, teritoriul său, notează AFP.

Aceste atacuri s-au produs a doua zi după ce Kremlinul și Casa Albă au anunțat că liderul rus Vladimir Putin a acceptat un armistițiu de 30 de zile privind neatacarea infrastructurii energetice într-o convorbire de o oră și jumătate purtată la telefon cu președintele american Donald Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este de acord cu acest armistițiu, dar a subliniat că țara sa va răspunde dacă Vladimir Putin îl vă încălca.

La doar câteva minute după discuția telefonică Trump-Putin, Rusia a lansat drone și rachete balistice împotriva teritoriului ucrainean, vizând mai ales capitala țării vecine, Kiev.

