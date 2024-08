Luptele continuă pentru a patra zi consecutiv în regiunea rusă Kursk, de la graniţa cu Ucraina. Guvernatorul interimar din Kursk, Aleksei Smirnov, a recunoscut vineri că situaţia din regiunea sa „rămâne complicată”.

Nu este clar cât teritoriu au reuşit să ocupe ucrainenii, dar Ministerul rus al Apărării a confirmat că trupele Kievului au ajuns în Sudja, mai exact „la periferia de vest” a acestui orășel de 5.500 de locuitori.

Între timp, un videoclip publicat pe social media și verificat de Reuters a arătat un convoi de circa 15 camioane militare ruse nimicite de un atac ucrainean, distanțate de-a lungul unei autostrăzi din regiunea Kursk. În multe dintre ele, se aflau soldaţi ruşi morţi.

Un videoclip cu momentul distrugerii convoiului „cu sute de soldați ruși în regiunea Kursk” a fost publicat de canalul Nexta, pe X. Nexta spune că echipa sa editorială a confirmat autenticitatea acestui videoclip.

BREAKING: Video of the destruction of a convoy with hundreds of Russian soldiers in the #Kursk region



Our editorial staff confirms the authenticity of this video. We compared the place where the destroyed convoy with #Russian military personnel was found with the frames in…