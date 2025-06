Cele 17 drone lansate de ruși au provocat incendii în blocuri de locuințe şi au provocat şi alte pagube în oraşul situat aproape de graniţa cu Rusia.

„Sunt lovite direct clădiri cu mai multe etaje, locuinţe private, locuri de joacă, întreprinderi şi transportul public”, a precizat primarul orașului, Ihor Terehov.

„Apartamente ard, acoperişuri sunt distruse, maşini sunt arse, ferestre sunt sparte”, a adăugat edilul din Harkov.

😰 Horrifying scenes from the aftermath of the Russian attack on Kharkiv. So far, 54 people have been injured and 2 confirmed killed. #StopRussianAggression #Kharkiv pic.twitter.com/v0ECmpI5lB