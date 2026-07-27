Valentina Savițka, jurnalistă ca pregătire de bază, era șefa Centrului pentru Cooperare Internațională și Comunicații Strategice al Direcției de Securitate de Stat a Ucrainei, a murit în timpul atacului cu trei rachete balistice „Iskander-M/S-400, dintre care una a fost interceptată de forțele aeriene ucrainene.

Direcția de Securitate de Stat a confirmat decesul într-un anunț oficial, exprimându-și condoleanțele față de familie, prieteni și colegi.

Instituția a subliniat că „Valentina Savițka și-a dedicat o mare parte din viață servirii statului, fiind descrisă drept o profesionistă de înaltă calificare, ale cărei responsabilitate și devotament au contribuit semnificativ la realizările Direcției”.

Datorită perseverenței sale, Direcția de Securitate a Ucrainei a reușit să extindă considerabil cooperarea internațională și să îmbunătățească comunicările strategice.

Soțul Valentinei Savițka, Igor Solovei, care este directorul Centrului pentru Comunicații Strategice, a făcut publică vestea tragică pe rețelele de socializare.

„Familia mea este în doliu. Oameni fără suflet au ucis-o pe iubita mea soție, mamă și fiică, Valentina Savițka (Linevici)… Vă rog să o amintiți, a fost o persoană extraordinară, cea mai bună din lume…“, a scris acesta.

Atacul a avut loc pe un poligon privat din raionul Bucea, în regiunea Kiev, unde se desfășura o expoziție de armament cu participarea reprezentanților industriei de apărare din Ucraina.

În urma bombardamentului, 10 oameni au murit și aproximativ 100 au fost rănițo. Alte pagube semnificative s-au înregistrat la zeci de case private, două hoteluri, un restaurant și 34 de autovehicule avariate.

Potrivit informațiilor furnizate de Procurorul General al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, organizatorul expoziției a fost reținut.

Conform anchetei, un grup de producători de armament a organizat evenimentul fără aprobările necesare din partea comandamentului militar și a autorităților locale.

Evenimentul, unde participau peste 300 de persoane, a inclus demonstrații de sisteme de apărare antiaeriană.

  • Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) este principala agenție de securitate internă și contraspionaj a statului ucrainean. Scopul este protejarea ordinii constituționale, a suveranității și a integrității teritoriale. SBU urmărește să prevină amenințările care ar putea submina statul, populația și infrastructura criticp. Mandatul acopera zona de contraspionaj, combaterea terorismului, apărarea informațiilor clasificate si securitatea cibernetică.
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