Concomitent, un agent turistic are în medie 5.200 de lei, în vreme ce un ghid și un administrator de pensiune câștigă 5.500 de lei, mai arată datele.

„Turismul rămâne un domeniu important pentru piața muncii din România, însă este și unul dintre sectoarele în care salariile sunt influențate puternic de sezonalitate, tipul de destinație și nivelul de ocupare. Hotelurile, pensiunile, agențiile de turism și operatorii din zona de agrement au nevoie de personal pe tot parcursul anului, însă cererea de angajați crește semnificativ în perioadele de vârf”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs.

Românii nu mai au bani de turism

Însă 2026, sectorul turistic se confruntă cu un context mai complicat, arată ea.

„Turiștii români sunt mai atenți la buget, iar scăderea consumului intern se resimte în special în destinațiile care depind de turismul de weekend și de sezon. În același timp, operatorii trebuie să gestioneze costuri mai mari cu forța de muncă și cu funcționarea unităților de cazare. Acest context pune presiune pe profitabilitate și face ca angajatorii să fie mai atenți la productivitate și la retenția oamenilor buni”, susține aceasta.

„Pentru pozițiile operaționale din hoteluri și agenții de turism, veniturile sunt în general apropiate de media pieței, însă pot fi completate de bonusuri, bacșiș sau beneficii precum masa și cazarea, în special pentru joburile sezoniere. În cazul managerilor de hotel, specialiștilor în vânzări și al profesioniștilor care gestionează relația cu clienții sau cu partenerii internaționali, veniturile cresc odată cu experiența și nivelul de responsabilitate”, punctează Drăghici.

Criză de personal

Lipsa personalului calificat rămâne una dintre problemele importante.

„În acest context, experiența în relația cu turiștii, cunoașterea limbilor străine și competențele de organizare și vânzări pot face diferența la angajare și influențează nivelul salarial În ansamblu, turismul oferă oportunități variate de carieră, dar și un nivel de venit care poate varia în funcție de sezon și de performanța companiei”, conchide Roxana Drăghici.

16.300 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.300 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 8.200 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

Libertatea a scris recent că apa a ajuns să coste mai mult decât berea la Mamaia, în timp ce tot mai mulți români sunt nemulțumișți de prețurile și serviciile de pe litoral.

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