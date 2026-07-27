Sindicatul susține că restructurarea viza aproximativ 30 de angajați TESA și pensionari din MApN și Poliție

Adrian Dinu, liderul Sindicatului Pirotehnie de la Uzina Mecanică Plopeni, a declarat că la protest participă aproximativ 100 de persoane din cadrul secției Pirotehnic.

Potrivit acestuia, protestul a fost declanșat după ce restructurarea planificată nu a mai putut continua în urma intervenției procurorilor DNA. „A venit DNA, a luat directorul și pe directorul comercial pentru că au fost anunțați, se vede ce face DNA în țara asta”, a declarat Adrian Dinu.

Liderul sindcal susține că fabrica se confruntă cu o scădere a comenzilor și că numărul actual de angajați nu mai poate fi susținut. „Protestăm pentru că trebuie să plece dintre muncitori acasă, pentru că nu mai avem atâtea comenzi ca să putem duce toată fabrica. Avem prea mulți angajați și s-a ajuns la concluzia că trebuie să plece cei speciali. Speciali, adică angajații TESA, pensionari din MApN și Poliție, aduși de conducere. Când ne-a mers bine, când nu făceam față comenzilor și aveam profit au venit toți la căldură, unul câte unul, s-a umplut fabrica de speciali și de șefi. Începând de acum doi ani și jumătate. Și nu putem să scăpăm de ei”, a afirmat liderul sindical.

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Adrian Dinu susține că pe lista de restructurare figurau aproximativ 30 de persoane, care urmau să fie concediate sau să își prezinte demisia până la 30 iulie. „Pe 30 iulie trebuiau să plece circa 30 de persoane, să fie concediați sau să își dea demisiile. Lista era făcută, dar a venit DNA și ne-a stricat nouă, muncitorilor, restructurarea care trebuia făcută. Acum specialii nu mai pleacă pentru că nu e director care să le semneze hârtiile. Și trebuie să plece muncitorii”, a declarat Adrian Dinu.

Lider sindical: „Noi credeam că cei de la DNA au fost sunați să vină să strice treburile”

Adrian Dinu afirmă că, în lipsa restructurării planificate, riscă să își piardă locul de muncă angajații care au contracte pe perioadă determinată. „În Pirotehnic mai sunt 40 de persoane care nu sunt pe contract nedeterminat. Asta înseamnă că atunci când le expiră contractele să plece acasă. Un muncitor ia 4.000 de lei, în timp ce specialii câștigă de la 15.000 de lei în sus”, a spus acesta.

Liderul Sindicatului Pirotehnie susține că este necesară o decizie rapidă din partea ROMARM. „Trebuie să plece ori unii, ori alții. Vrem să se facă o ședință de urgență ROMARM, să ne pună director interimar, să continue lista lăsată de Tiberiu Pîrvu, cu personalul care ar fi trebuit să fie restructurat. Pentru că e prea mare coincidența. Noi credeam că cei de la DNA au fost sunați să vină să strice treburile”, a conchis Dinu.

Constantin Bucuroiu, liderul Alianței Sindicale din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală (ASIAAN) a declarat că a discutat cu directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, acesta din urmă fiind de acord cu revendicările protestatarilor.

Șeful ROMARM a transmis că vrea să fie lăsat să facă o reorganizare în toate filialele astfel încât „să fim functionabili cu organigrame reale, nu umflate cu persoane pe locuri călduță, bani mulți, activitate zero”.

Conducerea UM Plopeni, în arest la domiciliu pentru corupție

În urmă cu trei zile, pe 24 iulie, trei directori de la Uzina Mecanică București și Uzina Mecanică Plopeni și un om de afaceri au fost reținuți de DNA, și ulterior arestați la domiciliu, după o acțiune-fulger a procurorilor anticorupție în patru fabrici de armament. Cei patru sunt acuzați de luare de mită, potrivit DNA. Contractele vizate ar fi avut ca obiect servicii de mentenanță, achiziții de materiale și prestări de servicii pentru cele două uzine de stat. Dosarul este în derulare și sunt vizate și alte persoane.

Acuzațiile DNA

Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore și propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a patru persoane din conducerea Uzinei Mecanice București (UMB) și Uzinei Mecanice Plopeni (UMP), alături de un om de afaceri, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Acuzațiile aduse de DNA lui Mihai Rafiu

Mihai Rafiu (Director General – Uzina Mecanică București) e acuzat de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale). El ar fi primit 48.000 lei (în 12 tranșe de 4.000 lei) între decembrie 2025 și iulie 2026 de la omul de afaceri V.M. pentru derularea contractelor și plata promptă a facturilor.

În perioada 18 decembrie 2025 – 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Rafiu Mihai, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., ar fi primit de la inculpatul V.M., atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei. Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

De ce îl acuză DNA pe Tiberiu Alexandru Pîrvu

Tiberiu Alexandru Pîrvu (Director General – Uzina Mecanică Plopeni) este acuzat de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) pentru că ar fi primit 25.900 lei (în 3 tranșe) între mai și iulie 2026 de la V.M. pentru aprobarea comenzilor și plăților. La domiciliul acestuia s-au găsit și ridicat aproximativ 500.000 de euro în numerar (lei și valută).

În perioada mai – iulie 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Pîrvu Tiberiu Alexandru, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi primit direct de la inculpatul V.M. suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M.

Acuzațiile DNA pentru Liliana Sorescu

Liliana Sorescu (Director Comercial – Uzina Mecanică Plopeni) este acuzată de două infracțiuni de luare de mită. Sorescu ar fi primit 24.250 lei de la V.M., plus 3.800 USD de la un alt reprezentant de firmă (pe care ulterior i-a înlocuit cu 17.200 lei, susținând că bancnotele inițiale în dolari erau false).

În cursul anului 2026, inculpata Sorescu Liliana, în calitate de director comercial al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A., ar fi pretins și primit de la inculpatul V.M., în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, aceeași inculpată ar fi primit de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Societatea Comercială „Uzina Mecanică Plopeni” – S.A. suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate de societățile respective.

Ulterior, în perioada 15 mai – 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, inculpata Sorescu Liliana ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul inculpatului V.M., echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei.

Om de afaceri, cercetat de DNA

V.M. (Administrator de fapt al mai multor firme) este acuzat de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale menționate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

Contractele vizate de șpăgi ar fi avut ca obiect servicii de mentenanță, achiziții de materiale și prestări de servicii pentru cele două uzine de stat. Dosarul este în derulare și sunt vizate și alte persoane. Celor patru inculpați li s-au adus la cunoștință acuzațiile, beneficiind de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Uzina Mecanică Plopeni (UMP) se ocupă cu producția de muniție de artilerie și calibru mediu, componente pirotehnice și contramăsuri pentru armată.

Rezultate financiare (2025):

Cifră de afaceri: 108,5 milioane lei

Profit: 10,6 milioane lei

Personal: 410 angajați.

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