Spre deosebire de alte apariții în mediul online, când vedeta a purtat ținute mai sobre, unele chiar elegante, de data asta, vedeta și-a surprins urmăritorii cu o apariție rară, în costum de baie.

Andreea Ibacka la mare cu Tiago si namikoIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

După câteva luni de sală, Andreea Ibacka poate să se mândrească cu un abdomen perfect și cu picioare tonifiate, semn că sportul și alimentația sănătoasă fac parte din viața ei de zi cu zi.

”Mi-am făcut curaj să postez prima poza în costum de baie din acest sezon. Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”, a scris Andreea Ibacka, pe rețelele de socializare.

Andreea Ibacka, mărturisire sinceră după divorțul de Cabral

Andreea Ibacka și-a deschis sufletul și a transmis un mesaj emoționant, la un an de la accidentul de motocicletă care i-a pus viața în pericol. Actrița și-a deschis sufletul și dezvăluie că ultimul an din viața ei a fost greu, iar recent, prezentă la concertul susținut de Teddy Swims, la Electric Castle, aceasta nu a avut nicio reținere să plângă în public. Iată cum explică vedeta gestul ei.

„17 iulie. Anul trecut în 17 iulie zburam de pe motocicletă în urma unui accident rutier. Trebuia să-l văd pe Justin Timberlake tot la EC și n-am mai ajuns. Am ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca, în schimb.

Deși mergeam regulamentar, cu viteză mică (de oraș), nu totul depinde de noi. În câteva secunde am înțeles cât de fragilă e viața. Puteam să nu mai fiu. Dar am rămas. Cu o fractură mică. Plus recunoștință. Anul acesta, tot pe 17 iulie (săptămâna trecută), ascultam live un artist preferat, pe Teddy Swims. Muzica lui îmi însoțește copiii la somn de ani buni. Iar piesele lui sunt spectaculos de emoționante. M-am gândit mult la aniversarea asta de un an de la accidentul moto.

DA, mi-am permis să plâng în public zilele acestea. Deși nu vreau compasiune. Număr pe degete de câte ori am plâns la TV și poate niciodată până acum în social media. Nu voi face din asta un obicei, dar nici nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă.

Așa că am inclus într-un montaj video și 3 secunde în care plâng, în amintirea unui moment pe care l-am simțit mai profund decât pot povesti în cuvinte. A fost o seară în care am trăit un amalgam de emoții, toate reale și parte din poveste. Și dacă există aici o altă femeie care citește și simte că trebuie să fie puternică în fiecare secundă a vieții ei doar pentru că este mamă, soție, fiică sau profesionistă… aș vrea să îi spun atât: nu trebuie. E OK să mai și plângem.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.RO
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.RO
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească

Știri România

Parteneri
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Adevarul.ro
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Dezvăluire şoc a Curţii de Conturi: Sun Plaza, construit pe un teren al sportului românesc! ANS l-a cedat nelegal. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc a Curţii de Conturi: Sun Plaza, construit pe un teren al sportului românesc! ANS l-a cedat nelegal. Exclusiv
Peste 130 de arestări și sate incendiate în Cisiordania. Ce cost economic deschide răspunsul guvernului israelian
Financiarul.ro
Peste 130 de arestări și sate incendiate în Cisiordania. Ce cost economic deschide răspunsul guvernului israelian
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
"Atunci când îl lovim, să vibreze miezul". Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai bun pepene
ObservatorNews.ro
"Atunci când îl lovim, să vibreze miezul". Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai bun pepene
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.ro
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Parteneri
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Mediafax.ro
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Azi, 27 iulie, sarbatoare MARE la crestini. Ce sa faci ca sa iti fie bine
Redactia.ro
Azi, 27 iulie, sarbatoare MARE la crestini. Ce sa faci ca sa iti fie bine
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
IAȘUL VERDE | Capcana „febrei” fotovoltaicelor – greșeala majoră din care firmele pierd bani înainte de a vedea primele economii
ZiaruldeIasi.ro
IAȘUL VERDE | Capcana „febrei” fotovoltaicelor – greșeala majoră din care firmele pierd bani înainte de a vedea primele economii
Trei jucători pe care Rapid vrea să-i transfere după plecarea lui Borza. Dan Șucu redeschide „robinetul” cu bani
Fanatik.ro
Trei jucători pe care Rapid vrea să-i transfere după plecarea lui Borza. Dan Șucu redeschide „robinetul” cu bani
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință