Spre deosebire de alte apariții în mediul online, când vedeta a purtat ținute mai sobre, unele chiar elegante, de data asta, vedeta și-a surprins urmăritorii cu o apariție rară, în costum de baie.

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După câteva luni de sală, Andreea Ibacka poate să se mândrească cu un abdomen perfect și cu picioare tonifiate, semn că sportul și alimentația sănătoasă fac parte din viața ei de zi cu zi.

”Mi-am făcut curaj să postez prima poza în costum de baie din acest sezon. Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”, a scris Andreea Ibacka, pe rețelele de socializare.

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Andreea Ibacka și-a deschis sufletul și a transmis un mesaj emoționant, la un an de la accidentul de motocicletă care i-a pus viața în pericol. Actrița și-a deschis sufletul și dezvăluie că ultimul an din viața ei a fost greu, iar recent, prezentă la concertul susținut de Teddy Swims, la Electric Castle, aceasta nu a avut nicio reținere să plângă în public. Iată cum explică vedeta gestul ei.

„17 iulie. Anul trecut în 17 iulie zburam de pe motocicletă în urma unui accident rutier. Trebuia să-l văd pe Justin Timberlake tot la EC și n-am mai ajuns. Am ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca, în schimb.

Deși mergeam regulamentar, cu viteză mică (de oraș), nu totul depinde de noi. În câteva secunde am înțeles cât de fragilă e viața. Puteam să nu mai fiu. Dar am rămas. Cu o fractură mică. Plus recunoștință. Anul acesta, tot pe 17 iulie (săptămâna trecută), ascultam live un artist preferat, pe Teddy Swims. Muzica lui îmi însoțește copiii la somn de ani buni. Iar piesele lui sunt spectaculos de emoționante. M-am gândit mult la aniversarea asta de un an de la accidentul moto.

DA, mi-am permis să plâng în public zilele acestea. Deși nu vreau compasiune. Număr pe degete de câte ori am plâns la TV și poate niciodată până acum în social media. Nu voi face din asta un obicei, dar nici nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă.

Așa că am inclus într-un montaj video și 3 secunde în care plâng, în amintirea unui moment pe care l-am simțit mai profund decât pot povesti în cuvinte. A fost o seară în care am trăit un amalgam de emoții, toate reale și parte din poveste. Și dacă există aici o altă femeie care citește și simte că trebuie să fie puternică în fiecare secundă a vieții ei doar pentru că este mamă, soție, fiică sau profesionistă… aș vrea să îi spun atât: nu trebuie. E OK să mai și plângem.

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