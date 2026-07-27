Parlamentul a fost convocat în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Senatul se reunește de la ora 14:00, în plen, atât la Palatul Parlamentului, cât și online.

Senatul va dezbate un proiect care prevede acordarea de recompense angajaților din ANAF și din Vamă, în funcție de rezultatele obținute la colectarea taxelor. Pe ordinea de zi se află și modificări ale Codului administrativ. Senatorii vor discuta și două proiecte care schimbă legislația fiscal-bugetară. Acestea vizează inclusiv problemele apărute pe piața imobiliară și aplicarea cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe, după blocajele administrative din ultimele săptămâni.

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților se află mai multe proiecte, printre care noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, modificări ale legilor din sănătate și acordarea primelor de carieră pentru angajații din învățământ.

Pe listă se află și proiectul privind întărirea legislației în domeniul integrității, precum și cel pentru reducerea emisiilor din sistemele de încălzire și răcire. Cele mai multe proiecte vor putea fi dezbătute în plen doar dacă vor primi la timp avizele și rapoartele comisiilor parlamentare.

Unul dintre cele mai importante proiecte este aprobarea acordului prin care România poate împrumuta bani de la Uniunea Europeană prin programul SAFE. Proiectul este dezbătut în procedură de urgență. Camera Deputaților votează prima, iar decizia finală va fi luată de Senat.

„Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândă avantajoasă, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacității proprii de producție”, a transmis Ministerul de Finanțe.

Miză de miliarde de euro pentru România

Principala miză a sesiunii extraordinare este adoptarea proiectelor cerute de Comisia Europeană pentru ca România să poată primi ultimele fonduri din PNRR. PNL estimează că ultima cerere de plată din granturi valorează aproximativ 3 miliarde de euro, iar Guvernul interimar spune că reformele rămase sunt legate de peste 4,5 miliarde de euro pe care România încă trebuie să le primească.

Una dintre cele mai importante reforme este noua lege a salarizării bugetarilor. Proiectul nu se află însă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, iar partidele nu au ajuns la un acord. PSD a anunțat că nu susține varianta propusă de Guvernul interimar și cere modificări privind salariile din educație, sănătate și apărare.

De asemenea, există neînțelegeri și în privința reformei legislației privind integritatea și a modificărilor la Codul administrativ. Orice schimbare adoptată de Parlament trebuie însă să respecte condițiile convenite cu Comisia Europeană.

Convocarea parlamentarilor din vacanță are loc în contextul crizei politice și al unui Guvern interimar, în timp ce partidele încearcă să formeze un nou Executiv. Întârzierea unui acord politic poate amâna reformele necesare pentru ca România să poată primi ultimele fonduri din PNRR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE