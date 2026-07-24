„Rusia a lansat încă o dată o lovitură cu rachete asupra regiunii Kiev. Zece persoane au fost ucise și altele o sută au fost rănite, în diverse grade”, a anunțat pe Telegram procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

Procurorul general al Ucrainei a anunțat deschiderea unei anchete pentru „neglijență cauzatoare de moarte” privind „eventuale deficiențe în îndeplinirea obligațiilor” în organizarea acestui eveniment militar popularizat pe rețelele de socializare.

„Ancheta va permite să se stabilească cine a luat decizia de a organiza acest eveniment, cine a aprobat locul, ora și formatul (…) și dacă riscurile au fost corect evaluate”, a adăugat procurorul Ruslan Kravcenko.

Igor Fedirko, un reprezentant bine cunoscut al sectorului, a declarat pe Facebook că „reprezentanți ai industriei ucrainene de apărare” au căzut victime ale acestui atac rusesc.

Statul Major al Ucrainei a precizat că poligonul respectiv nu aparține forțelor armate ale țării și l-a prezentat drept un obiectiv civil.

Consilier prezidential a criticat organizarea defectuoasă a evenimentului

Consilierul prezidențial în domeniul apărării Serhii Beskrestnov a criticat într-un mesaj publicat pe Telegram evenimentele cu caracter militar care nu prevăd adăposturi pentru invitați și sunt anunțate în avans pe rețelele de socializare.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022, responsabilii ucraineni au fost criticați de mai multe ori pentru că nu au luat măsuri de securitate suficiente în organizarea unor evenimente militare, precum unele în care se decernau medalii și care au fost luate la țintă de agresorii ruși, notează AFP.

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