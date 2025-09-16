Pană de internet

„Există o singură soluție: să ieși și să te lovească drona. Atunci această încercare se va termina, în sfârșit”, spune un locuitor al unui sat de frontieră.

Orașul rusesc Belgorod, situat la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, se confruntă cu o nouă pană de internet. Uneori, acesta este indisponibil timp de ore întregi, ceea ce îngreunează navigarea dronelor ucrainene. Este imposibil să comanzi un taxi și, mai rău, este imposibil să primești alerte de la autorități. De asemenea, este imposibil să cauți adăposturi online.

Un politician din regiunea vecină, Kursk, propune interzicerea mersului pe motociclete pe timp de noapte — sunetul lor amintește prea mult de dronele de atac. În același timp, se construiesc poligoane de tragere pentru copii. Justificarea autorităților regionale: „dezvoltăm aici abilități care vor fi utile copiilor în viitor”.

O persoană moare în regiune la fiecare 18 ore

În cea mai mare parte a Rusiei, oamenii nu simt războiul din Ucraina în mod direct – spre deosebire de locuitorii din regiunile de frontieră . „În primele luni ale războiului, totul a fost calm”, spune Irina, studentă în vârstă de 22 de ani. Nu își dezvăluie numele real pentru că ar fi prea periculos. Locuiește în Belgorod, la doar 35 de kilometri de granița cu Ucraina.

În vara anului 2022, Ucraina a început să bombardeze zona de frontieră rusă și să desfășoare drone. De atunci, potrivit guvernatorului regional, Veaceslav Gladkov, 338 de civili au fost uciși numai în regiunea Belgorod. Peste 2.000 au fost răniți, iar 121 de persoane au rămas cu dizabilități. Potrivit unui ziar regional din Belgorod, o persoană moare în regiune la fiecare 18 ore. Adesea, aceștia sunt soldați, uneori civili.

Autoritățile locale din regiunile afectate nu sunt capabile să facă față consecințelor. Atacurile cu drone ucrainene distrug clădiri, mașini și infrastructură. Deși există despăgubiri, acestea nu sunt plătite sau sunt prea mici. Situația este critică și în multe sate de frontieră, care au fost distruse și parțial depopulate.

Lada în loc de Mercedes

Autoritățile refuză să le recunoască drept regiuni afectate. Prin urmare, nu există plăți compensatorii pentru relocare, ci doar plăți unice, mici, de aproximativ 150 de euro.

În Kursk, au fost raportate numeroase cazuri în care nu au fost efectuate evaluări ale pagubelor. Și fără evaluări, nu există bani. „Prietena mea avea un Mercedes”, spune Irina. „Mașina a fost distrusă în atacurile cu drone. Administrația i-a dat un voucher pentru o reprezentanță auto din Belgorod. Acolo erau Lada și mașini chinezești. Bineînțeles, nu a fost mulțumită de asta.”

Guvernatorul Gladkov a răspuns la astfel de plângeri cu o remarcă usturătoare, conform căreia oamenii trebuie pur și simplu „să învețe să trăiască fără țigle italiene”. Statul nu are nicio intenție să acopere daunele sau luxul maxim, deoarece nici nu a dorit, nici nu a influențat raidurile aeriene ucrainene. În același sens, guvernatorul i-a amenințat cu urmărirea penală pe ceei care depun plângeri false.

După prăbușirea parțială a rețelei de autobuze din Łgów, lângă Kursk, primarul orașului a anunțat: „Unele stații sunt încă funcționale. Restul pot fi accesate, pur și simplu, mergând pe jos. Orașul nu este atât de mare”. Unii șoferi și-au dat demisia din cauza atacurilor constante cu drone.

S-au obișnuit cu războiul

Nikita Orlov, în vârstă de 29 de ani, lucrează ca programator și locuiește din nou în Belgorod, după o lungă absență. „Oamenii s-au săturat de frică. De aceea nu le mai pasă de atacuri”, spune el. Sirenele de alarmă urlă frecvent, dar nimeni nu le acordă atenție.

În orașele mai mari, autoritățile reușesc să atenueze într-o oarecare măsură efectele războiului. Cu toate acestea, în zonele rurale, situația este uneori catastrofală. Reclamațiile privind incompetența autorităților abundă online. 

Refugiații sunt forțați să se întoarcă în locurile lor de origine, în ciuda pericolelor. În alte sate, evacuările forțate sunt urmate de jafuri, uneori chiar de către soldați.

Reparațiile sunt efectuate cu neglijență, iar uneori firmele de construcții opresc lucrările pentru că statul nu le plătește.

În orașul Borisovka, lângă Belgorod, indicatoarele rutiere care duc spre adăposturi au fost acoperite cu desene ale copiilor: adăposturile sunt oricum aproape inutile, iar expunerea lucrărilor copiilor întărește dorința de a trăi, a comentat guvernatorul.

„Nu există furie împotriva guvernului de la Moscova, care, prin războiul său, împărtășește responsabilitatea pentru atacurile asupra regiunilor de frontieră. Oamenii de aici experimentează direct ce înseamnă războiul. Dar sunt ostili față de Ucraina ”, spune Irina dezamăgită.

Bombardamentul ucrainean nu seamănă ură față de propriul guvern; nu face decât să întărească ura față de vecinii săi.

„De exemplu, orașul vecin Harkov , al doilea oraș ca mărime din Ucraina, se află la doar 70 km de Belgorod. Mergeam acolo tot timpul”, își amintește Irina. „Mergem la parcul de distracții, la parcul acvatic sau la cumpărături”, spune ea. Acum Harkov este o altă planetă.

