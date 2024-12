„Rusia nu numai că trimite trupele nord-coreene să ia cu asalt pozițiile ucrainene, dar încearcă și să ascundă pierderile acestor oameni”, notează Zelenski, în postarea sa de pe X.

„Au încercat să ascundă prezența soldaților nord-coreeni. Era interzis să le arate fețele în timpul antrenamentului. Rușii au încercat să șteargă orice dovadă video a prezenței lor. Și acum, după primele lupte cu războinicii noștri, rușii încearcă să ardă literalmente fețele soldaților nord-coreeni uciși în luptă”. a relatat liderul de la Kiev.

„Nu există niciun singur motiv pentru care nord-coreenii să lupte și să moară pentru Putin. Și chiar și după ce o fac, Rusia are doar umilință pentru ei. Această nebunie trebuie oprită. Oprită de o pace fiabilă și durabilă, precum și de responsabilitatea Rusiei pentru acest război cinic”, a conchis Zelenski.

