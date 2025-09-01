„Oamenii cred că ajutorul nu mai este necesar, că totul se va rezolva curând de la sine”

Criza donațiilor și a voluntariatului în Rusia afectează sprijinul pentru soldații ruși de pe front. Cetățenii ruși nu mai sunt dispuși să contribuie cu bani sau echipamente pentru militarii implicați în așa-numita „operațiune militară specială” din Ucraina.

În primele luni ale invaziei, rușii donau sume considerabile pentru a ajuta armata cu echipamente și provizii. Însă acum, voluntarii se plâng că donațiile au scăzut dramatic.

„Toată lumea este foarte obosită. Contribuțiile, donațiile și în general reacția oamenilor la război au scăzut semnificativ”, spune Natalia din regiunea Briansk. Ea adaugă că scăderea a fost vizibilă mai ales din februarie, când au apărut discuții despre un armistițiu: „Oamenii cred că ajutorul nu mai este necesar, că totul se va rezolva curând de la sine”.

„Cheltuiseră totul într-o baie cu dame de companie, în aceeași zi”

Un alt voluntar, Ruslan din regiunea Belgorod, a renunțat complet la activitatea de strângere de fonduri după ce a aflat că „soldații au cheltuit banii donați pe dame de companie. M-am simțit ca un prost pe care, de fapt, îl mulgeau de bani pentru plăcerile lor”.

S-a dovedit că luptătorii cărora le trimisesem aproximativ 100.000 de ruble (circa 1.060 de euro) cheltuiseră totul într-o baie cu prostituate în aceeași zi. M-am simțit ca ultimul fraier.

Elena, din regiunea Kursk, spune că la început oamenii erau mai dispuși să doneze, crezând că războiul se va termina repede: „Nu se mai termină. Și sunt puțini doritori”.

„În acest moment, cea mai mare sumă pe care o primesc soldații de la o persoană a fost de 10.000 de ruble, circa 100 de euro, dar o dată la 6 luni. Restul donațiilor sunt în medie de 300-500 de ruble (3-5 euro. Înainte, puteam cu ușurință să strâng 100.000 de ruble (1.000 de euro) într-o zi. Acesta a fost începutul războiului”, explică Elena.

Voluntarii vorbesc despre epuizare, dezamăgire și scăderea drastică a donațiilor comparativ cu primele luni ale războiului.

Când soldații sunt percepuți nu ca protectori, ci ca o amenințare

Oamenii din zona noastră de frontieră „s-au săturat pur și simplu de armată. Mai mult, acum sunt percepuți nu ca protectori, ci ca o amenințare”.

În Șebekino, de exemplu, nimeni nu vrea să închirieze apartamente militarilor. La spălătoriile auto, în parcări, lângă magazine, cer să nu parcheze vehicule militare, „se tem că veni o dronă”.

„Există, de asemenea, o mulțime de accidente în care sunt implicați militarii. Există multe cazuri în care au zdrobit mașini cu tancuri. Personal, nu am auzit ca vreunul dintre ei să ajungă la închisoare pentru asta”, afirmă alt voluntar.

Ruslan concluzionează:

În februarie 2022, toată lumea le spunea celor dragi: „Totul se va termina într-o săptămână”. Iar acum părinții le spun acelorași copii: „Dacă îi vedeți pe soldații noștri, treceți pe partea cealaltă a străzii”.