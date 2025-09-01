„Oamenii cred că ajutorul nu mai este necesar, că totul se va rezolva curând de la sine”

Criza donațiilor și a voluntariatului în Rusia afectează sprijinul pentru soldații ruși de pe front. Cetățenii ruși nu mai sunt dispuși să contribuie cu bani sau echipamente pentru militarii implicați în așa-numita „operațiune militară specială” din Ucraina.

În primele luni ale invaziei, rușii donau sume considerabile pentru a ajuta armata cu echipamente și provizii. Însă acum, voluntarii se plâng că donațiile au scăzut dramatic.

„Toată lumea este foarte obosită. Contribuțiile, donațiile și în general reacția oamenilor la război au scăzut semnificativ”, spune Natalia din regiunea Briansk. Ea adaugă că scăderea a fost vizibilă mai ales din februarie, când au apărut discuții despre un armistițiu: „Oamenii cred că ajutorul nu mai este necesar, că totul se va rezolva curând de la sine”.

„Cheltuiseră totul într-o baie cu dame de companie, în aceeași zi”

Un alt voluntar, Ruslan din regiunea Belgorod, a renunțat complet la activitatea de strângere de fonduri după ce a aflat că „soldații au cheltuit banii donați pe dame de companie. M-am simțit ca un prost pe care, de fapt, îl mulgeau de bani pentru plăcerile lor”.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Recomandări
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

S-a dovedit că luptătorii cărora le trimisesem aproximativ 100.000 de ruble (circa 1.060 de euro) cheltuiseră totul într-o baie cu prostituate în aceeași zi. M-am simțit ca ultimul fraier.

Elena, din regiunea Kursk, spune că la început oamenii erau mai dispuși să doneze, crezând că războiul se va termina repede: „Nu se mai termină. Și sunt puțini doritori”.

„În acest moment, cea mai mare sumă pe care o primesc soldații de la o persoană a fost de 10.000 de ruble, circa 100 de euro, dar o dată la 6 luni. Restul donațiilor sunt în medie de 300-500 de ruble (3-5 euro. Înainte, puteam cu ușurință să strâng 100.000 de ruble (1.000 de euro) într-o zi. Acesta a fost începutul războiului”, explică Elena.

Rușii nu mai vor să doneze pentru soldații de pe frontul din Ucraina: „Au cheltuit banii pe femei ușoare”

Voluntarii vorbesc despre epuizare, dezamăgire și scăderea drastică a donațiilor comparativ cu primele luni ale războiului.

Când soldații sunt percepuți nu ca protectori, ci ca o amenințare

Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Recomandări
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Oamenii din zona noastră de frontieră „s-au săturat pur și simplu de armată. Mai mult, acum sunt percepuți nu ca protectori, ci ca o amenințare”.

În Șebekino, de exemplu, nimeni nu vrea să închirieze apartamente militarilor. La spălătoriile auto, în parcări, lângă magazine, cer să nu parcheze vehicule militare, „se tem că veni o dronă”.

„Există, de asemenea, o mulțime de accidente în care sunt implicați militarii. Există multe cazuri în care au zdrobit mașini cu tancuri. Personal, nu am auzit ca vreunul dintre ei să ajungă la închisoare pentru asta”, afirmă alt voluntar.

Ruslan concluzionează:

În februarie 2022, toată lumea le spunea celor dragi: „Totul se va termina într-o săptămână”. Iar acum părinții le spun acelorași copii: „Dacă îi vedeți pe soldații noștri, treceți pe partea cealaltă a străzii”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
GSP.RO
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Când trecem „oficial” la toamnă? Data care marchează, de fapt, schimbarea dintre cele două anotimpuri
Știri România 08:27
Când trecem „oficial” la toamnă? Data care marchează, de fapt, schimbarea dintre cele două anotimpuri
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
Exclusiv
Știri România 07:00
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi Becali”
Fanatik.ro
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi Becali”
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Stiri Mondene 31 aug.
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Stiri Mondene 31 aug.
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Mediafax.ro
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
El este Mădălin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă și nu s-a mai întors
KanalD.ro
El este Mădălin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Politic

Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Politică 31 aug.
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Ce faci în caz de probleme medicale dacă nu mai ești asigurat după 1 septembrie 2025? „Asta este singura soluție”
Fanatik.ro
Ce faci în caz de probleme medicale dacă nu mai ești asigurat după 1 septembrie 2025? „Asta este singura soluție”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile