Cu lacrimi în ochi, Wang a căzut în genunchi, cerându-i scuze mamei sale, pe care nu a mai văzut-o din 2005, în orașul Xi’an din China. Emoționanta reuniune a fost surprinsă într-o înregistrare video postată pe Weibo, versiunea de Twitter a Chinei.

Potrivit unui comunicat remis de autoritățile chineze, tânărul era un student eminent în timpul liceului. Însă acesta a rupt brusc orice legătură cu familia sa, care locuia la 10 ore distanță în provincia Shandong. Wang era rușinat pentru că nu a reușit să termine facultatea, motivul fiind acela că devenise pasionat de jocuri video.

Tmp de 16 ani, și-a croit drum prin viața fără să ia legătura cu familia lui. În toți acești ani, el a acceptat diferite slujbe cât să poată să-și cumpere mâncare și să-și plătească cazarea. Spre exemplu, lucra ca muncitor cu ziua și în alte slujbe fără calificare care nu necesitau să se înregistreze la autoritățile locale.

Bărbatul s-a reunit cu familia sa grație autorităților locale. Wang s-a prezentat la autoritățile din Xi’an pentru a-și reînnoi actul de identitate, iar atunci oficialii au descoperit că era pe lista persoanelor date dispărute și au contactat familia sa din Shandong.

Tatăl bărbatului a povestit că a călătorit în Xi’an de cel puțin două ori pe an pentru a încerca să-și găsească fiul dispărut.

„De fiecare dată când am venit am stat în jur de-o săptămână. Am bătut fiecare stradă din Xi’an și am căutat în fiecare internet cafe. Ne-a frânt inimile că nu am putut să-l găsim.

De cealaltă parte, mama lui Wang a spus că s-a pregătit pentru ce este mai rău și că a crezut timp de ani că fiul ei cel mai probabil a murit.

„Nu am auzit nimic de el timp de atâția ani încât mă necăjeam în fiecare zi doar să mă gândesc la ce ar fi putut păți. Dar nu îl învinuiesc. Sunt doar fericită să îl văd din nou”, a spus aceasta.

Chiar dacă reacția lui Wang ar putea părea extremă, sistemul de educație din China este cunoscut pentru faptul că pune o presiune imensă pe studenți.

Acest lucru a produs o întreagă generație de tineri de 20 și ceva de ani, cunoscută ca mișcarea „tang ping”, care s-au răzvrătit împotriva sistemului și au respins obiectivul de a avea succes cu orice preț.

Foto: Captură Video Weibo

Citeşte şi:

Primăria București a dat fără licitație 6 contracte de 1,7 milioane euro unei firme pentru „reparații străzi”. Patronul unui local „de fițe”, printre acționari

Fostul manager al spitalului din Piatra Neamț, trimis în judecată într-un nou dosar. DNA: Prejudiciu de 2,5 milioane de lei prin trucarea unei licitații la secția de pediatrie

Germania pregătește noi restricții, după ce Merkel a admis că țara este în toiul unui val COVID „dramatic”

PARTENERI - GSP.RO „Mai umbli cu bărbați însurați?” » Jucătoarea bătută cu ranga: „Au dat la picioare, voiau să-mi termine cariera”

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă, vaccinată anti-Covid-19!? Reacția senatoarei în direct, la TV: „Nu am nicio remușcare”

Observatornews.ro Bill Gates anunță sfârșitul pandemiei de COVID. Când și cum vor scădea dramatic decesele și cazurile de COVID

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2021. Berbecii au parte de o zi agreabilă, care le va lăsa impresia unui dar al cerului

Știrileprotv.ro Până când este valabil certificatul verde de vaccinare. Precizările lui Valeriu Gheorghiță

Telekomsport Ţara, în stare de şoc. Vedeta unei generaţii a murit misterios. Ultimul mesaj, tulburător: "Creierul meu vreau să fie studiat"

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL