De Andreea Radu,

Russi Taylor a devenit vocea lui Minnie în 1986, după ce a participat la un concurs la care s-au înscris nu mai puțin de 200 de persoane.

„Minnie Mouse şi-a pierdut vocea prin moartea lui Russi Taylor”, a declarat într-un comunicat preşedintele şi directorul executiv al Walt Disney, Bob Iger, potrivit Agerpres.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw