Plata va crește la 2,50 euro

OLeary a declarat că se gândește la posibilitatea de a crește bonusul pentru angajații săi atunci când detectează bagaje supradimensionate înainte de îmbarcare.

Personalul de la sol de pe aeroporturile aglomerate este recompensat în prezent cu 1,50 euro (1,30 lire sterline) pentru fiecare bagaj mare, până la un maximum 80 de euro (69 lire sterline) pe lună.

O’Leary a afirmat că plata va crește la 2,50 euro (2,25 lire sterline): „Personalul nostru este stimulat. Sunt plătiți cu 1,50 euro pentru orice geantă supradimensionată pe care o găsesc. Vom crește prețul la 2,50 euro, probabil începând din noiembrie.”

„Geantă personală”

În prezent, pasagerii pot transporta gratuit un bagaj de tip „geantă personală” cu dimensiunile de 40 x 25 x 20 cm, având un volum total de 20 de litri.

Ca urmare a unui acord la nivel european privind introducerea unei dimensiuni minime standard pentru bagajele de cabină, Ryanair a decis să modifice una dintre laturi, crescând-o de la 25 cm la 30 cm. Astfel, noua dimensiune acceptată va fi de 40 x 30 x 20 cm, ceea ce corespunde unui volum de 24 de litr

Pasagerilor li se percepe o taxă de până la 75 de euro dacă aduc bagaje mai mari decât cele pentru care au plătit la rezervarea călătoriei.

Michael OLeary spune că mai mult de 99,9% dintre pasageri respectă regulile privind bagajele, cu aparate pentru măsurarea acestora amplasate în cadrul aeroportului.

„Cu cât putem elimina asta mai mult, cu atât îmbarcarea va fi mai rapidă, timpul de întoarcere la fel, per total, Ryanair va fi mai eficientă.”

Mulți pasageri s-au plâns de faptul că personalul de la sol este prea arogant.

Însă directorul executiv al Ryanair a declarat: „Nu-mi cer scuze pentru asta. Vreau ca personalul nostru de la sol să-i prindă pe cei care înșeală sistemul.”

Directiva europeană

Parlamentarii europeni au votat recent pentru adoptarea unei propuneri care va reglementa dimensiunile bagajelor de mână pe care pasagerii aerieni le pot lua la bord fără costuri suplimentare. 

Propunerea standardizează dimensiunile maxime ale bagajelor personale la 40 x 30 x 15 centimetri și cele ale bagajelor de mână la o dimensiune maximă de 100 cm și o greutate de 7 kg. Asociația Airlines for Europe (A4E) a confirmat că membrii săi au început să aplice noul set de dimensiuni propus. 

Ourania Georgoutsakou, directorul general al A4E, a afirmat: „De la cei care călătoresc în oraș până la cei care călătoresc în familie, toată lumea va beneficia de aceeași regulă clară în toate rețelele membrilor noștri”. Această schimbare va aduce mai multă claritate și echitate pentru călători.

Pasagerii vor putea lua la bord o geantă personală și un bagaj de mână mic, fără costuri suplimentare. Susținătorii măsurii afirmă că aceasta va asigura prețuri mai transparente și mai echitabile.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
GSP.RO
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
GSP.RO
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
Parteneri
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Trei fete au fost lovite de un bărbat în tramvaiul 32 din București: jandarmii au intervenit pentru a-l opri
Știri România 20:02
Trei fete au fost lovite de un bărbat în tramvaiul 32 din București: jandarmii au intervenit pentru a-l opri
Transfăgărăşanul se închide vineri, 29 august. 120 de mașini Porsche blochează drumul timp de 3 ore
Știri România 19:03
Transfăgărăşanul se închide vineri, 29 august. 120 de mașini Porsche blochează drumul timp de 3 ore
Parteneri
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Adevarul.ro
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!

Monden

Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Stiri Mondene 17:10
Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Stiri Mondene 16:51
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
ObservatorNews.ro
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Mediafax.ro
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Kate Middleton, transformare uluitoare! Cum s-a schimbat Prințesa de Wales după tratamentul oncologic
KanalD.ro
Kate Middleton, transformare uluitoare! Cum s-a schimbat Prințesa de Wales după tratamentul oncologic

Politic

Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
Politică 21:09
Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Exclusiv
Politică 18:01
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Parteneri
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Spotmedia.ro
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile