Plata va crește la 2,50 euro

OLeary a declarat că se gândește la posibilitatea de a crește bonusul pentru angajații săi atunci când detectează bagaje supradimensionate înainte de îmbarcare.

Personalul de la sol de pe aeroporturile aglomerate este recompensat în prezent cu 1,50 euro (1,30 lire sterline) pentru fiecare bagaj mare, până la un maximum 80 de euro (69 lire sterline) pe lună.

O’Leary a afirmat că plata va crește la 2,50 euro (2,25 lire sterline): „Personalul nostru este stimulat. Sunt plătiți cu 1,50 euro pentru orice geantă supradimensionată pe care o găsesc. Vom crește prețul la 2,50 euro, probabil începând din noiembrie.”

„Geantă personală”

În prezent, pasagerii pot transporta gratuit un bagaj de tip „geantă personală” cu dimensiunile de 40 x 25 x 20 cm, având un volum total de 20 de litri.

Ca urmare a unui acord la nivel european privind introducerea unei dimensiuni minime standard pentru bagajele de cabină, Ryanair a decis să modifice una dintre laturi, crescând-o de la 25 cm la 30 cm. Astfel, noua dimensiune acceptată va fi de 40 x 30 x 20 cm, ceea ce corespunde unui volum de 24 de litr

Pasagerilor li se percepe o taxă de până la 75 de euro dacă aduc bagaje mai mari decât cele pentru care au plătit la rezervarea călătoriei.

Michael OLeary spune că mai mult de 99,9% dintre pasageri respectă regulile privind bagajele, cu aparate pentru măsurarea acestora amplasate în cadrul aeroportului.

„Cu cât putem elimina asta mai mult, cu atât îmbarcarea va fi mai rapidă, timpul de întoarcere la fel, per total, Ryanair va fi mai eficientă.”

Mulți pasageri s-au plâns de faptul că personalul de la sol este prea arogant.

Însă directorul executiv al Ryanair a declarat: „Nu-mi cer scuze pentru asta. Vreau ca personalul nostru de la sol să-i prindă pe cei care înșeală sistemul.”

Directiva europeană

Parlamentarii europeni au votat recent pentru adoptarea unei propuneri care va reglementa dimensiunile bagajelor de mână pe care pasagerii aerieni le pot lua la bord fără costuri suplimentare.

Propunerea standardizează dimensiunile maxime ale bagajelor personale la 40 x 30 x 15 centimetri și cele ale bagajelor de mână la o dimensiune maximă de 100 cm și o greutate de 7 kg. Asociația Airlines for Europe (A4E) a confirmat că membrii săi au început să aplice noul set de dimensiuni propus.

Ourania Georgoutsakou, directorul general al A4E, a afirmat: „De la cei care călătoresc în oraș până la cei care călătoresc în familie, toată lumea va beneficia de aceeași regulă clară în toate rețelele membrilor noștri”. Această schimbare va aduce mai multă claritate și echitate pentru călători.

Pasagerii vor putea lua la bord o geantă personală și un bagaj de mână mic, fără costuri suplimentare. Susținătorii măsurii afirmă că aceasta va asigura prețuri mai transparente și mai echitabile.



