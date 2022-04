S-au încălzit la aragaz toată iarna, pentru că Nicușor Dan nu semnează un document. Protest zilnic în fața primăriei: „Să vedem cât mai suportă vuvuzelele”

„Semnați, semnați și nu mai amânați!”, strigă câteva persoane în cor, în sunet de vuvuzele. Pe gardul dinspre Parcul Cișmigiu stau lipite mai multe afișe cu mesaje: „De întuneric și de frig ne-am săturat. Merităm curent. Cui ne-ați lăsat?”, „Domnule primar, semnați certificatul de urbanism!” și „Stăm în întuneric!”.

Niciun angajat al primăriei nu a venit să vorbească cu protestatarii | Foto: Eli Driu

Înconjurați de gardurile albastre ale Jandarmeriei, oamenii țin și ei în mâini pancarte cu litere colorate: „Redați-ne lumina!”, „Fiți umani, nu bădărani”, „Suntem sacrificați din ambiții politice”.

Pe partea cealaltă, la ferestrele birourilor din Primăria Capitalei se mai ițesc din când în când chipuri, care privesc câteva secunde la mulțimea gălăgioasă, apoi se retrag.

„Și pe Nicușor Dan l-am văzut stând la geam și privindu-ne după flori”, spune Doinița Mihai, unul dintre protestatari. „Dar nu a coborât nici măcar o dată ca să vorbească cu noi”.

Marți, 29 martie, în a opta zi de protest, locuitorii de pe strada Nicolae Drăgan, nr. 5A spun că se vor întoarce în stradă zi de zi până la mijlocul lui aprilie. Tineri, vârstnici și copii sunt revoltați după ce timp de opt luni au așteptat fără niciun rezultat ca primarul general să semneze certificatul de urbanism pentru blocul în care locuiesc. Fără el nu-și pot racorda locuințele la curent electric.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a amendat de două ori primăria pentru că nu a semnat încă certificatul de urbanism necesar pentru racordarea blocului la curent. Nicușor Dan își motivează refuzul prin faptul că locuințele au fost construite ilegal. Doar că faptele s-au prescris, avertizează ISC.

Jumătate din familiile din blocul fără curent electric au trebuit să se mute din apartamentele cumpărate

De opt luni, fără curent

Libertatea a scris încă din octombrie anul trecut despre drama celor 90 de familii din sectorul 5. Sunt cei pentru care lanterna a devenit indispensabilă, iar spălatul la lighean, o obișnuință.

Din vară, de când au rămas fără curent electric, oamenii s-au descurcat cum au putut: și-au încălzit apă pe aragaz pentru a se spăla, au gătit în fiecare zi ca să nu arunce mâncarea, ori au ținut-o afară, pe geam, cât a fost frig, și-au încărcat telefoanele la serviciu și au ajuns să se bucure, într-un oraș-capitală, de câteva ore de lumină și căldură date de un generator împrumutat.

Clădirea în care stau a fost construită în 2012 de omul de afaceri Ilie Ioniță, acuzat anterior că a construit și vândut și alte zeci de apartamente fără acte legale.

Improvizația ilegală și periculoasă a funcționat până în 27 iulie anul trecut, când E-Distribuție Muntenia a descoperit-o și a deconectat blocul complet de la instalația electrică.

Și-au lăsat casele și s-au mutat cu chirie

Din toamnă, de când ziarul a prezentat cazul oamenilor din strada Nicolae Drăgan, cele 90 de familii s-au împuținat. În bloc au rămas mai puțin de jumătate. Unii au plecat la rude sau la prieteni, în timp ce alții au preferat să locuiască în chirie. Orice, doar să nu mai stea în frig și pe întuneric.

Locatarii au ajuns la capătul răbdării, iar disperarea lor e tot mai mare.

„Nu e normal. Sunt bătrâni care îngheață în case, sunt oameni care-și fac insulină la lumânare”, spune Doinița Mihai.

Ea și familia ei n-au mai suportat și s-au mutat cu chirie. S-a gândit mai mult la copiii ei, să nu se mai chinuiască să-și facă temele la lumina lanternei. Garsoniera cu pereții reci, cumpărată în 2012, este acum goală.

Blocul de pe strada Nicolae Drăgan

Piedone le-a dat un generator, dar funcționează cu porția

Cei care au rămas în bloc nu au avut alternative. „De sărbători, am mai fost pe la rude și prieteni, dar cât să stau pe capul lor. Am mai stat la fiică-mea, iar sora mea mi-a mai adus mâncare. Am rezistat în perioada asta doar cu calmante”, spune Petra Scafarschi, în vârstă de 70 de ani.

O soluție temporară pentru cei rămași în bloc a venit la începutul iernii. Atunci, Primăria Sectorului 5 le-a adus un generator și le-a donat câteva zeci de litri de motorină. După ce combustibilul s-a terminat, locatarii au strâns bani să cumpere altul. Dar generatorul consumă mult, iar banii sunt puțini, așa că resursele lor s-au dus rapid. L-au putut ține funcțional doar datorită altor bucureșteni, care le-au donat motorină.

Doar 25 de apartamente sunt conectate la generator. Ca să facă economie, acesta funcționează cu porția, doar câteva ore dimineața și alte câteva ore seara, cât să se încălzească puțin în casă și să facă baie. Apartamentele au centrale, nu sunt racordate la rețeaua publică de apă caldă și căldură.

„Am ajuns să fim fochiști”

„Nu folosesc decât un bec și centrala. Dacă mai pun un televizor sau mai fac cu schimbul să bage o mașină de spălat, se oprește, nu face față”, explică Doinița Mihai.

Oamenii povestesc că în unele seri din lunile de iarnă, când nu au avut motorină ca să pornească generatorul, frigul le ajungea repede la oase chiar și cu multiplele straturi de haine pe care le țineau pe ei. Temperatura în apartamentele lor atingea cel mult 14 grade Celsius.

„Am ajuns să fim fochiști”, spune Petra Scafarschi despre faptul că cineva trebuie din când în când să alimenteze generatorul cu motorină. „Ca să ne încălzim, când nu folosim generatorul, stăm cu gazele pornite la aragaz. O să murim asfixiați așa”, continuă femeia.

Mai au nevoie doar de o semnătură

Ca să își racordeze locuințele la curent electric mai au nevoie doar de un certificat de urbanism semnat de Nicușor Dan. Rețeaua de branșare în bloc este instalată, plătită în totalitate de ei, le lipsesc, practic, cablurile de curent de pe stradă care să fie conectate la rețeaua principală.

Termenul-limită pentru semnarea certificatului de urbanism era 9 octombrie, apoi a fost prelungit până în 28 decembrie, dar nu s-a întâmplat nimic nici până acum. Locatarii au scris și au cerut ajutorul cui au putut: primarului, viceprimarilor, consilierilor generali, prefecturii. Petițiile lor au rămas însă fără răspuns.

Femeia are 87 de ani și este dependentă de concentratorul de oxigen

Cum își explică Nicușor Dan refuzul

Nicușor Dan a spus de mai multe ori că nu vrea să semneze certificatul de urbanism, pentru că blocul a fost construit ilegal. El a promis că va semna documentul doar după ce Primăria Sectorului 5 își va asuma reautorizarea blocului.

Ultima dată când a vorbit despre asta, în decembrie anul trecut, edilul a spus că nu vrea să semneze „ca primarul” și fiecare autoritate publică trebuie „să răspundă pentru actele sale”.

„Am arătat însă disponibilitatea primăriei de a susţine locuitorii atât într-un litigiu prin care să-şi recupereze investiţia, cât şi prin măsuri sociale. A ignora însă legea şi riscurile nu este o soluţie”, a precizat Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Promisiunea primarului a rămas în aer, pentru că ajutorul nu a venit, spun locatarii.

„Nu a vrut să semneze, ok, dar putea măcar să le dea oamenilor un ajutor, un generator, o locuință socială, orice, să nu mai stea în frig și pe întuneric”, afirmă revoltată Doinița Mihai.

Constructorul, un apropiat al clanului Cămătaru

Întreaga problemă a plecat de la faptul că omul de afaceri Ilie Ioniță nu a respectat cerințele pentru autorizare.

În 2012 a obținut totuși autorizație de la Primăria Sectorului 5, când primar era Marian Vanghelie, pentru construirea unui bloc de două etaje, cu parter și mansardă.

Un an mai târziu, a cerut o nouă autorizație, pentru extinderea mansardei, conform documentelor obținute de Libertatea. Doar că omul de afaceri nu a dublat mansarda, ci a mai adăugat un etaj.

Inspectorii au mers în control atât la blocul de pe strada Nicolae Drăgan, nr. 5A, cât și la primăria de sector și au descoperit că:

la primărie exista un acord „în copie” al inspectoratului, care a stat la baza emiterii celei de-a doua autorizații, acord care nu exista însă și în baza de date a ISC;

la bloc a apărut un etaj în plus, deci autorizația nu a fost respectată.

Pe autorizațiile de construcție obținute de Libertatea nu este trecut numele lui Ilie Ioniță, ci al Mariei Dâncă. Mai multe surse au confirmat că este vorba despre soacra omului de afaceri, responsabilă doar pe hârtie.

Oamenii stau de opt luni mai mult cu lanterne, fiindcă nu-și permit să pună în funcțiune generatorul primit de la Primăria Sectorului 5

I-au pus să desființeze tot, dar n-au făcut nimic, apoi faptele s-au prescris

Inspectorii au somat-o să desființeze tot și să respecte autorizația de construcție pe care i-a dat-o primăria în 2013. Un an mai târziu, ISC a revenit și a constatat că totul a rămas la fel. Așa că a dat-o în judecată pe Maria Dâncă și a câștigat.

Judecătoria Sectorului 5 a decis în 2015 ca dezvoltatorul să elimine etajul făcut în plus pe cheltuiala sa în termen de trei luni, iar dacă nu se conformează, să o facă primăria în locul său.

Blocul de pe Nicolae Drăgan a rămas la fel. ISC a mai încercat o dată la Primăria Sectorului 5 în septembrie 2018, dar instituția a ignorat solicitarea.

În noiembrie anul trecut, primarul Capitalei Nicușor Dan a cerut Inspectoratului să verifice dacă autorizațiile de construcție pentru bloc au fost semnate legal sau nu. ISC i-a răspuns că nu mai poate face nimic, pentru că faptele s-au prescris.

Legile în vigoare spun că „dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei”, i-au explicat primarului inspectorii în construcții, într-un răspuns oficial obținut de Libertatea.

Amenzi de 46.000 de lei pentru Primăria Capitalei

Inspectoratul de Stat în Construcții a amendat Primăria Capitalei cu 5.000 de lei în decembrie anul trecut pentru că Nicușor Dan a întârziat cu semnarea certificatului de urbanism pentru branșarea blocului din strada Nicolae Drăgan la curent electric. O a doua amendă, de 1.000 de lei, a venit în ianuarie.

La un control făcut înainte, inspectorii au găsit mai multe autorizații de construcție și certificate de urbanism aflate încă „la semnat” la primarul general, potrivit Gândul. 40.000 de lei a fost totalul amenzilor primite de Municipalitate de la inspectori după acest control.

„Vom merge în instanță”

„Ilegalitatea asta s-a făcut cu ajutorul unor autorități. Dacă nu era așa, am fi lăsat-o baltă, am fi zis ok, am fost păcăliți, am greșit. Dar au fost implicate autoritățile. E și vina lor”, spune Doinița Mihai.

Locatarii vor reveni să protesteze zilnic, „să vedem cât mai suportă să audă vuvuzelele”. Apoi, îl vor chema pe Nicușor Dan în instanță, spun ei.

„Își depășește atribuțiile. Nu este treaba lui să vadă ilegalitatea clădirii. Nu-și asumă nimic, nu el a dat autorizația de construire, deci poate să semneze certificatul de urbanism”, afirmă femeia.

„Vom merge în instanță. Dacă după un an în care am stat fără curent electric, fără căldură, fără apă caldă, instanța îl va obliga să semneze certificatul, nu înseamnă că Nicușor Dan e de rea-credință?” Doinița Mihai, locatară:

