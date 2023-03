„Șacalii și-au părăsit habitatul obișnuit și au atacat sălbatic în sat, în curtea omului. De vină, ca de obicei, toată lumea. Deci, fără terenuri cultivate în totalitate, cu pârloage peste tot și cu gunoaie alimentare în jurul satului, Șacalii sunt și vor fi invitații noștri. Nu numai că vor ataca oriunde, dar pot să ne aducă și ceea ce ai adus porcii mistreți, adică boli”, a scris primarul pe Facebook.

Șacalii au fost văzuți în apropierea mai multor comune situate pe valea Dunării, dar acum este pentru prima dată când haitele au pătruns în sat.

„Am auzit zgomote, zbierau, pe la 3 și am ieșit cu lanterna și când am venit aici am găsit făcut praf tot. Și au fugit, n-am apucat să văd bine că fiind beznă, negură. Dar au făcut prăpăd, prăpăd. M-a distrus. Asta e!”, a declarat un fermier pentru Digi24.

Primarul comunei, Sorin Sandu a declarat că au fost demarate acțiuni în vederea limitării și prevenirii producerii unor astfel de incidente.

Localnicii spun că stau cu frică de ani buni, pentru că în fiecare noapte aud șacalii care dau târcoale satului, însă este prima dată când le atacă animalele din curte.

Ministrul Petre Daea spune că trebuie redus numărul de șacali:

Recomandări Cum mimează Guvernul dialogul cu societatea civilă și e gata să comită o gafă: sclavia se comemorează, nu se sărbătorește

„Măsurile trebuie luate și aici nu mai trebuie să mai stăm, să numărăm șacalii, aici trebuie să reducem efectivul de șacali pentru că a crescut atât de mare și iată că au intrat în gospodării. Nu erau pe câmp efectivele care sunt la ora actuală, îi îngrijorează pe toți”.

În ultimii ani, șacalii au atacat tot mai frecvent animale domestice: în Deltă, în Munții Măcinului, dar și pe Valea Mureșului, în județul Arad.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”. Dezvăluirile făcute de eroul de la Sevilla

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Cum s-au cunoscut de fapt Oana Matache, sora Deliei, și Radu Siffredi: 'Aveai gagică, eu aveam soț'

Observatornews.ro "Nu poate fi copilul meu". Durere mare lângă sicriul alb al Athinei, la înmormântarea primeia dintre cele 57 de victime ale catastrofei din Grecia

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă cu organismul dacă nu bei alcool timp de o lună. În săptămâna 3 este „spectacol”. Explicațiile experților

FANATIK.RO Cum poți să ai un păr moale, mătăsos, strălucitor și sănătos. Tehnica japoneză are rezultate uimitoare

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro Vedetele care au adoptat postul intermitent. 'Am găsit elixirul'

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2023. Taurii se agită mai mult decât de obicei, din cauza unor emoții negative acumulate, de care nu știu cum să scape

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive