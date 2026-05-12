Simulări ale impactului într-un scaun auto pentru copii

Baby Market organizează, pe 16 şi 17 mai, la Băneasa Shopping City, evenimentul Safety Kids On Board, dedicat siguranţei copiilor în maşină.

Participarea este gratuită, iar părinţii vor putea vedea demonstraţii practice şi simulări ale impactului într-un scaun auto pentru copii, prin intermediul Crash Simulatorului Cybex.

Evenimentul se desfăşoară între orele 11:00 şi 19:00, în zona exterioară a centrului comercial.

Majoritatea scaunelor auto sunt montate greșit

Potrivit organizatorilor, specialiştii în siguranţă rutieră atrag atenţia că peste 70% dintre scaunele auto pentru copii sunt instalate incorect.

La Safety Kids On Board, părinţii vor putea vedea diferenţa dintre un scaun montat corect şi unul instalat greşit, în cadrul demonstraţiilor realizate de experţi certificaţi.

Workshopuri susţinute de Poliţia Rutieră şi Academia Titi Aur

Pe durata celor două zile, participanţii vor avea acces la workshopuri şi activităţi practice susţinute de reprezentanţi ai Brigăzii Rutiere Bucureşti şi experţi de la Academia Titi Aur.

Programul include:

workshopuri despre siguranţa rutieră;

demonstraţii de conducere defensivă;

sfaturi medicale privind protecţia copiilor în timpul transportului;

verificarea gratuită a instalării scaunelor auto;

activităţi educative pentru copii.

Potrivit organizatorilor, evenimentul Safety Kids on Board este conceput pentru a le oferi părinţilor informaţii practice şi demonstraţii reale.

Allianz-Ţiriac, partener principal al evenimentului

Allianz-Țiriac Asigurări susţine evenimentul în calitate de partener principal şi va oferi participanţilor cartea de poveşti „Filip şi secretul de Dincolo”, un proiect educaţional despre protecţie şi responsabilitate.

„Protecţia reală începe prin educaţie şi prevenţie. Ne bucurăm să fim parte din Safety Kids On Board”, a declarat Codruța Furtună, director general adjunct Allianz-Țiriac.

Reprezentanţii Baby Market spun că obiectivul proiectului este creşterea nivelului de conştientizare privind siguranţa copiilor în maşină. „Ne dorim ca Safety Kids On Board să devină un proiect cu continuitate, care să crească nivelul de conştientizare privind siguranţa copiilor în maşină”, a declarat Diana Popa, director marketing&vânzări BabyMarket.ro.

Evenimentul are loc la Băneasa Shopping City, zona exterioară, în zilele de 16–17 mai, între 11:00 și 19:00.

