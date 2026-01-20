Nivelul acesta plasează Iași în rândul județelor cu cele mai mari fonduri de salarii din țară, în fața majorității județelor din est și sud, fiind aproape de județe importante din centrul României.

Totuși, diferența față de București, liderul absolut, rămâne considerabilă. Fondul de salarii al Capitalei a depășit 15,195 de miliarde de lei pentru 1,635 de milioane de asigurați, cu un salariu mediu brut de 9.293 de lei.

București concentrează de peste zece ori mai mulți bani decât Iași, ceea ce îl scoate din orice comparație directă cu un județ, mai arată datele consultate de publicația amintită.

Această diferență se datorează nu doar salariilor mai mari și numărului de angajați, ci și faptului că multe companii își au sediul social în Capitală, iar contractele de muncă sunt raportate acolo.

În afara de București, cele mai mari fonduri de salarii se regăsesc în vestul țării. Cluj, de exemplu, a înregistrat în octombrie 2025 un fond de salarii de 2,692 de miliarde de lei pentru 320.560 de asigurați, cu un salariu mediu brut de 8.399 de lei.

În Timiș, fondul a fost de 2,135 de miliarde lei, pentru 273.703 asigurați, cu un salariu mediu de 7.803 lei. Comparativ, Iași a avut un fond de salarii cu 1,29 de miliarde de lei mai mic decât Cluj și cu 730 de milioane de lei mai mic decât Timiș.

Salariul mediu brut din Iași a fost, de asemenea, mai scăzut cu 1.636 de lei față de Cluj și cu 1.040 de lei față de Timiș, evidențiind discrepanțele economice dintre estul și vestul țării.

În Moldova, Iași domină ca fond de salarii, depășind semnificativ celelalte județe din regiune. Bacău, de exemplu, a înregistrat un fond de 884 de milioane de lei pentru 133.612 asigurați, cu un salariu mediu brut de 6.615 lei.

Suceava a avut un fond de 712 milioane de lei pentru 134.964 de asigurați, iar salariul mediu brut a fost de doar 5.281 de lei. Alte județe precum Neamț, Botoșani și Vaslui au raportat valori și mai mici: 476 de milioane de lei, 333 de milioane de lei și, respectiv, 312 milioane de lei.

În context național, în octombrie 2025, fondul total de salarii din România a fost de 44,8 miliarde de lei, cu un total de 6.239.369 de asigurați și un salariu mediu brut de 7.181 de lei.

În categoriile apropiate de Iași, Brașov a raportat un fond de 1,401 miliarde de lei, iar Prahova, 1,261 de miliarde de lei, cu un salariu mediu brut de 6.892 de lei și 6.532 de lei, respectiv. Diferența dintre Iași și Prahova este de 144 de milioane de lei, în favoarea primului.

