Cele mai mici salarii pentru piloți, în România

Datele Economic Research Institute (ERI), citate de Euronews, arată că, în 2025, un pilot de linie român câștigă în medie doar 32.299 de euro brut pe an, de peste trei ori mai puțin decât un coleg de breaslă din Elveția, unde media urcă la 113.672 de euro anual.

Discrepanțele sunt evidente încă din primii ani de carieră. În România, un pilot cu 1-3 ani de experiență câștigă aproximativ 22.538 de euro anual (circa 1.870 euro pe lună). Chiar și după opt ani de experiență, veniturile nu depășesc 40.358 de euro pe an.

În schimb, în Elveția un pilot aflat la început de drum câștigă aproape 80.500 de euro anual, iar după opt ani poate ajunge la 140.344 de euro brut pe an. Practic, un pilot elvețian la început de carieră câștigă dublu față de unul român cu experiență de peste opt ani, iar un pilot senior elvețian are de peste trei ori venitul unui pilot român.

Potrivit SWISS, costul instruirii pilotului poate ajunge la aproximativ 150.000 de euro.

Cum stau alte țări europene

Salariile mari pentru piloți nu sunt doar în Elveția.

În Germania, venitul mediu anual al unui pilot este de 106.187 de euro, în Belgia de 110.424 de euro, iar în Irlanda de 108.007 euro. Chiar și în Franța, unde nivelurile salariale sunt mai temperate, media este de 87.893 de euro pe an, de aproape trei ori mai mult decât în România.

La polul opus, în Europa Centrală și de Est, salariile rămân reduse: în Polonia media este de 51.370 de euro, în Cehia de 47.974 de euro, iar România închide clasamentul, cu 32.299 de euro anual.

De ce cresc salariile piloților

Potrivit companiei de consultanță Oliver Wyman, până în 2032 industria aviației globale s-ar putea confrunta cu un deficit de aproape 80.000 de piloți, dintre care aproximativ 19.000 în Europa.

Această lipsă structurală determină multe companii aeriene să majoreze salariile pentru a atrage și reține personal calificat.

De exemplu, în Germania, câștigul lunar brut mediu pentru piloți depășește 12.500 de euro, iar în Franța piloții sunt printre primele cinci categorii de angajați după nivelul salarial.

În Marea Britanie, câștigul brut anual mediu pentru piloți și controlori de trafic aerian este de 95.240 de euro, dar poate urca la peste 173.000 de euro pentru cei cu experiență.

În ciuda salariilor atractive în multe țări europene, industria se confruntă cu o lipsă acută de piloți. Acest deficit a forțat companii precum SWISS să anuleze zboruri, afectând operațiunile și punând presiune pe sectorul aviatic.

România, mult în urma Europei de Vest

Deși și în România piloții câștigă mai bine decât salariul mediu național, estimat la aproximativ

13.200 de euro anual în 2025, decalajul față de Europa de Vest este uriaș.

Această profesie rămâne una dintre cele mai bine plătite din România, atractivitatea ei la nivel internațional este scăzută din cauza diferențelor salariale masive.

Potrivit datelor disponibile în raportul Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) semestrul I al anului 2024, numărul piloților civili în România era de 1.015.

Costul pentru a deveni pilot de linie în România în 2025 se situează în general între 40.000 și 60.000 de euro, dar poate depăși 100.000 de euro, cu licențele suplimentare, de care este nevoie pentru a fi angajat la marile companii aeriene.

